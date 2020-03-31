全国规上工业企业平均开工率98.6%

本报北京3月30日电 （记者王政）记者从30日召开的国务院联防联控机制新闻发布会上获悉：截至3月28日，全国规模以上工业企业平均开工率达到了98.6%，人员平均复岗率达到了89.9%。截至29日，中小企业复工率已经达到了76.8%。总体看，全国工业基本面初步实现了稳定。

工信部最新调研显示，3月份工业经济运行情况明显好于前两个月，一些行业产能利用率稳步回升。分行业看，防疫物资、生活必需品、农资产品生产保持较快增长态势；部分高技术产品逆势增长。

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《 人民日报 》（ 2020年03月31日 01 版）

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