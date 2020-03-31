推动复工复产要“精准用力”（今日谈）

加强与劳动力集中输出地和输入地政府、企业对接联系，动态调整运力增开专列；按照“一日一图、一车一案”原则，精细制定专列开行方案……近段时间以来，为解决复工返程难问题，长三角铁路部门在“精准”上用力，开行百余趟复工定制专列，为江苏、浙江等地近千家企业复工复产提供了支撑。
在做好疫情防控的同时推动复工复产，就是要在“精准”二字上多下功夫。鼓励低风险地区的农民工尽快返岗复工，不妨采取“点对点、一站式”直达运输服务。打通人流、物流堵点，让员工回得来、原料供得上、产品出得去。产业链环环相扣，区域之间要加强上下游产销对接，推动产业链各环节协同复工复产。
精准之处，最见真功夫。多想想“哪个环节还可以加强”，多问问“还能做些什么”，多想一步、再细一些、抓实一层，才能让各项工作更精准、更科学、更有效。
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压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】