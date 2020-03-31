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打造数字经济新样板

广州开发区推出“新基建10条”

2020年03月31日08:14  来源：人民网－人民日报
 

　　本报广州3月30日电  （记者陈伟光、罗艾桦、姜晓丹）广州黄埔区、广州开发区、广州高新区29日发布加快“新基建”助力数字经济发展十条措施，着力打造数字经济发展新样板。

　　“新基建10条”的出台，旨在有力推动数字经济发展。要重奖高端项目和人才，鼓励现有企业做大做强，对新引进的全球顶尖数字技术企业，最高按已完成固定资产投资总额的15%分阶段给予奖励，单个项目奖励总额最高5亿元；强化底层技术支撑，3年投入1亿元，培育一批操作系统、数据库、CPU芯片、AI芯片、网络安全软硬件领军企业；发展新业态新模式，加速制造业数字化进程，鼓励发展电子竞技、数字医疗、空中互联网、数字农业等新业态新模式。

　　除了在资金、人才、技术等方面给予“硬”支撑外，还通过制度创新给予“软”保障，明晰数据产权，鼓励运用区块链技术构建科学规范的数字安全制度体系，推动公共数据逐步开放，加强关键新型基础设施安全保护。同时，鼓励数字经济标准化建设，对主导（含参与）国际标准制定、修订的企业单位，分别给予最高100万元、50万元奖励。

　　当天，广州开发区举行2020年第一季度重大项目投试产暨全面加快推进新基建活动。以新基建、生物医药、先进制造业项目为主的24个重点项目，透过5G云端直播同时投试产，预计达产产值1172亿元。


　　《 人民日报 》（ 2020年03月31日 07 版）
(责编：栗翘楚、庄红韬)
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