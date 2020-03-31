准确把握我国经济社会发展态势（有的放矢）

准确把握我国经济社会发展态势，需要用全面、辩证、长远的眼光看待我国发展。2月23日，习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上指出，新冠肺炎疫情不可避免会对经济社会造成较大冲击。越是在这个时候，越要用全面、辩证、长远的眼光看待我国发展，越要增强信心、坚定信心。3月10日，习近平总书记赴湖北省武汉市考察新冠肺炎疫情防控工作时指出，这次疫情，短期内会给湖北经济社会发展带来阵痛，但不会影响经济稳中向好、长期向好的基本面。这是对湖北发展的殷切勉励，更表明对中国发展的坚定信心。

用全面的眼光准确把握我国经济长期向好的基本面。我国是世界第二大经济体，具有强劲的内生动力、广阔的转型升级空间和规模巨大的国内市场。疫情改变不了我国经济韧性强、潜力足、回旋余地大的基本特征，改变不了我国经济持续增长的良好支撑和基础条件。特别是我国社会主义基本经济制度具有显著优势，不仅有利于不断解放和发展社会生产力，而且具有强大的抵御风险和危机的能力，是我国经济长期向好的坚强保障。综合起来看，我国经济长期向好的基本面没有改变，疫情的冲击是短期的、总体上是可控的。依托我国经济强大的抗压能力，我们能够把疫情对经济社会发展的影响降到最低。当前，应统筹兼顾、突出重点，在完善差异化防控策略、做好疫情防控前提下统筹做好“六稳”工作，把我国发展的巨大潜力和强大动能充分释放出来，努力实现今年经济社会发展目标任务。

用辩证的眼光深入挖掘我国经济增长新动能。习近平总书记指出，要“善于运用辩证思维谋划经济社会发展”。疫情对产业发展来说，既是挑战，也是机遇。统筹推进疫情防控和经济社会发展，必须在确保疫情防控到位的前提下，改造提升传统产业，培育壮大新兴产业，从疫情危机中找到发展新契机。当前，工业化和信息化深度融合、先进制造业和现代服务业加速融合、城市智能化改造等都体现出经济社会发展对数字技术更加广泛多样的需求。疫情还对消费习惯改变、商业模式创新等产生深远影响，无人配送、在线消费、网上娱乐、居家办公、远程视频会议和线上医疗健康、在线教育培训等快速成长，“宅经济”“云生活”既顺应民生需求趋势，又释放新兴消费潜力，将带动数字化、智能化基础设施建设投资，加速经济发展新旧动能转换。加快补齐疫情中暴露出的短板不足也可以培育经济发展新动能。此外，还可以对外讲好防控疫情的中国故事，推动中国速度、中国效率在海外市场形成良好口碑，积累优质无形资产，为中国企业走出去营造更好环境。

用长远的眼光切实推动我国经济行稳致远。观察经济不能仅仅局限于眼前，更要看发展、看未来。以长远眼光判断我国经济发展大势，才能得出正确结论。党的十八大以来，我们坚持新发展理念，按照高质量发展要求，有效应对外部环境深刻变化，不断改进领导经济工作的方式方法，提高防范和化解各种重大风险的本领，更加注重解决发展动力问题、发展不平衡问题、人与自然和谐共生问题、发展内外联动问题和社会公平正义问题，加快完善适应新发展理念要求的体制机制，推动经济量的合理增长和质的稳步提升。实践证明，贯彻落实新发展理念，以高质量发展化解疫情负面影响，必将推动中国经济巨轮行稳致远。

（作者单位：湖北省中国特色社会主义理论体系研究中心省社科院分中心）

《 人民日报 》（ 2020年03月31日 09 版）

(责编：栗翘楚、庄红韬)