招聘不见面 稳岗出硬招（一线探民生）

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疫情发生以来，为促进退役军人稳定就业，各地积极采取行动。比如，举办网上专场招聘会，推行远程面试、网上签约、网络培训；联合重点行业、大型企业开展就业合作，提供专属岗位；引导退役军人积极投身疫情防控……通过这一系列举措，助力退役军人返岗复工、就业创业。

退役军人是重要的人力资源，在这个迎战疫情的特殊时期，更好发挥退役军人作用，促进退役军人稳定就业，对于尽快恢复生产、稳定社会预期具有重要意义。

新冠肺炎疫情发生以来，各级退役军人事务部门主动作为、精准发力，针对疫情导致的未就业退役军人择业难、已就业退役军人到岗难、到岗退役军人复工难、退役军人创业维持难等问题，努力做到联防联控和复工复产两手抓、两不误，引导退役军人防疫战疫，助力退役军人返岗复工，促进退役军人就业创业，做到“就业招聘不见面、岗位供给不断线、培训学习云上见、贴心服务不间断”，以切实举措为打赢疫情防控阻击战、实现全年经济社会发展目标任务提供有力支撑。

上线云招聘

远程面试网上签

“这次疫情对我们影响不小。”湖北襄阳的退役士兵吴涛告诉记者，自己1993年退伍后常年在外地工作，受疫情影响，无法外出返岗复工、收入减少，给家庭生活带来影响。“后来，我在网上看到了湖北省退役军人事务厅举办‘网上专场招聘会’的信息，有不少企业在网上面向退役军人招聘。我在家乡找到一份新工作，疫情好转后就可以上岗工作了，离家近，照顾家里也方便。”

为减少人员聚集，各地退役军人现场招聘按下“暂停键”，全面推进线上招聘服务。推行远程面试、网上签约，打通信息“堵点”，解决疫情期间退役军人就业中面临的现实问题。对于退役军人创业企业，宣传、协调落实当地创业补贴、金融惠企等政策，搭建服务平台，实现创业导师和创业退役军人线上对接、远程服务，破解“维持难”问题。同时，积极引导退役军人利用复工上岗“空窗期”，参加教育培训，提升综合素质和就业竞争力，鼓励符合条件的部分退役军人特别是退役大学生士兵，响应国务院关于扩大硕士研究生招生和专升本相关政策，“先入校深造、再就业创业”，提升能力素质，取得更高层次学历。

目前，全国各级退役军人事务部门广泛收集、及时发布各地开复工、就业岗位、职业技能培训等信息，通过各类政务官网和官微等发布企事业单位用工信息22万条；组织举办退役军人线上招聘2572次，涉及企业10万余家（次），提供岗位222万个（次），吸引约829万人次参加；线上推广网络学习平台，及时举办网络培训班，引导约26万人次退役军人参加。

各地退役军人事务部门积极开展网上招聘、线上培训工作。河南开展“春风行动”帮扶退役军人复工就业，依托乡村4.8万余个退役军人服务中心（站）分类摸排明底数，联合省人力资源服务公司开展网络招聘，联合退役军人创业孵化园、培训创业基地开展远程培训。广东实施“戎归南粤——2020年广东省退役军人网络招聘季活动”和“木棉花暖”广东高校毕业生大型公益网络招聘活动，为退役军人、退役大学生士兵提供1.2万家用人单位招聘信息。上海推出“名企特招”“急招快聘”专栏，为大型企业开通直通车专区，简化环节，推动退役军人与招聘岗位精准快速匹配。山西配合线上招聘会同步开讲“微直播”，邀请中建三局等多家知名企业网上路演，吸引近1.5万人次实时参与，2.9万余人次投递简历。

拓宽新渠道

对接企业多推荐

“好多企业受到疫情影响，招聘岗位会不会少了，心里很忐忑。”山东诸城的2019年新退役士兵徐文峰遇到了求职困惑。“后来从网上看到全省在开展退役军人春季大型网络招聘活动，发现万科招聘物业的信息，就试了一试，现在已经正式入职万科物业了。”

像徐文峰一样，近段时间通过网上退役军人专场招聘会入职万科等企业的退役军人不在少数。这是前期退役军人事务部与保利、万科签约，面向退役军人招聘的合作效果显现。保利、万科两家企业为退役军人每年提供约2.6万个岗位，各地退役军人事务部门目前也正在相继推动签约合作企业的退役军人岗位招聘工作。

退役军人事务部正在持续推进与重点行业、大型企业开展更多就业合作，探索“权威推荐+自主就业”相结合的退役军人就业模式，为退役军人提供专属、稳定就业渠道。在应对疫情变化、推动退役军人返岗复工的同时，退役军人事务系统不断挖掘退役军人就业增长点，拓宽退役军人就业渠道。

各级退役军人事务部门充分挖掘城乡基层、产业园区和服务行业带动就业潜力，协调支持退役军人参与消毒杀菌、检查值守等疫情防控岗位工作，鼓励退役军人以协商工资工时、灵活用工等形式精准对接小微企业就业，解决阶段性就业需求。同时，积极做好稳岗帮扶，协调相关部门共同做好政策支持、金融服务、物资保障、用工对接等服务工作，积极帮扶失业和就业困难退役军人再就业。

广西通过加大与司法、公安、应急、城市管理等部门对接，深度挖掘岗位资源，建立劳动用工合作机制推动退役军人就业。山东联合海尔集团、阿里巴巴、顺丰速运等知名企业和近4000家单位面向退役军人提供就业岗位8万多个。安徽改造、整合部分产业园区、孵化基地，支持退役军人以创业带动就业，并出台帮扶政策，对面临暂时性经营困难且坚持不裁员少裁员的退役军人企业给予一次性就业补贴。

十项硬举措

多管齐下稳就业

及时发布培训就业信息、协调提供阶段性就业岗位、推进网上培训招聘服务、鼓励参加学历教育、引导参加职业技能提升行动、增强培训管理和就业岗位匹配度、提供创业扶持……近日，《关于应对新冠肺炎疫情有效促进退役军人就业创业工作的意见》印发，出台10项具体举措。在全力应对疫情的同时，退役军人事务部切实推进稳就业工作，推出多项针对性举措。

各级退役军人事务部门主动作为、靠前服务，依托退役军人服务保障体系，建立基层退役军人服务站与退役军人常态化联系机制，持续做好防疫宣传和政策宣讲，引导有能力、有专长的退役军人积极投身疫情防控，帮助退役军人了解掌握就业信息，协调解决返工复工困难。据统计，全国各级退役军人服务机构主动联系退役军人155万人次。

四川通过电话、网络联系退役军人企业8267个，积极为3万余名退役军人外出务工提供健康证明、防疫物资、出行保障等服务。江西将省里出台的助力疫情防控和复工复产“八大举措”全部送到全省退役军人企业家手中，“一对一”制定帮扶方案，2月底即实现全省80%以上退役军人创办企业复工复产。陕西引导约12万名退役军人，4600余支志愿服务队伍下沉社区农村抗疫一线参与疫情防控。浙江开展“服务部队、服务退役军人、服务基层”活动，联系服务退役军人创办企业5413家，引导11.4万名退役军人积极参与各类企业复工复产。

《 人民日报 》（ 2020年03月31日 13 版）

(责编：栗翘楚、庄红韬)