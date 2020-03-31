北京加快国Ⅲ标准汽油车淘汰更新

本报北京3月30日电 （记者贺勇）记者从北京市生态环境局获悉：北京市发布新一轮老旧机动车淘汰更新方案，重点鼓励国Ⅲ排放标准汽油车加快淘汰更新。

3月27日，北京市政府办公厅印发《北京市进一步促进高排放老旧机动车淘汰更新方案（2020—2021年）》。自2020年4月1日至2021年12月31日期间，凡在北京登记注册的国Ⅲ排放标准汽油载客汽车和汽油载货汽车提前报废或转出，车主可享受政府补助，单车最高补助标准为2.2万元。若报废或转出国Ⅲ排放标准老旧汽油车的车主更换新车，汽车生产企业将给予奖励，奖励额度不低于政府补助。

据测算，将国Ⅲ排放标准汽油车更换为国Ⅵ排放标准汽油车，单车的挥发性有机物和氮氧化物可减排90%。

《 人民日报 》（ 2020年03月31日 14 版）

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