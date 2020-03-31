钟山部长出席二十国集团贸易部长应对新冠肺炎特别视频会议

3月30日晚，商务部部长钟山出席二十国集团（G20）贸易部长应对新冠肺炎特别视频会议。

会议围绕新冠肺炎疫情对全球影响及G20应对行动开展讨论。各方认为，应共同落实领导人应对新冠肺炎特别峰会联合声明，加强协调合作，采取开放的经贸政策，降低疫情对全球供应链冲击，促进货物和服务跨境流动，重振国际经贸发展信心。

钟山表示，习近平主席在特别峰会上提出四点倡议，呼吁全面加强国际合作，凝聚战胜疫情强大合力。G20贸易部长应共同落实好特别峰会联合声明，并向各方提出三点建议：一是加强防疫物资国际合作，共同保障各国人民和医务人员的生命安全。二是维护全球产业链供应链稳定，积极采取减免关税、取消壁垒、畅通贸易等举措。三是维护全球开放合作环境，保持市场开放，维护多边贸易体制，反对保护主义。

本次会议由主席国沙特主持召开。会后发表《G20贸易部长应对新冠肺炎特别会议声明》。

(责编：栗翘楚、孙阳)