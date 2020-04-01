中国经济一定能过关！（望海楼）

“这次疫情，短期内会给湖北经济社会发展带来阵痛，但不会影响经济稳中向好、长期向好的基本面。”在4月1日《求是》杂志发表的文章中，习近平总书记对湖北经济形势作出重要论断。事实上，这也体现了对中国经济形势的科学研判。

连日来，经过全国上下和广大人民群众艰苦努力，疫情防控取得阶段性重要成效，经济社会秩序加快恢复，成绩来之不易。同时，境外疫情呈加速扩散蔓延态势，世界经济贸易增长受到严重冲击，中国疫情输入压力持续加大，经济发展特别是产业链恢复面临新的挑战。

怎样将疫情对中国经济的影响降到最低？防控疫情就是护航经济，稳住经济就是对抗疫情。唯有以最坚定的决心、最有力的举措，在最短时间内遏制疫情发展态势，才能以最小的代价从根本上为中国经济赢得时间与空间。

天下之事，虑之贵详，行之贵力。如今，一项又一项有针对性的政策接连出台：金融主管部门强化现金供应和流通管理、提供差异化优惠金融信贷支持、放宽上市企业再融资限制；财税部门加大疫情防控经费投入力度，持续落实各项减税降费政策，减轻企业及个人负担；商务部门进一步简化企业进出口手续，加强外资大项目服务保障；人社部门提供“一站式”返岗复工服务，促进就业稳定……这些，正在为各行各业的市场主体“科学防控疫情、有序复工复产”提供强劲支撑。

各项政策持续发力，积极变化越来越多：3月以来，发用电量明显回升；截至3月28日，全国规模以上工业企业平均开工率达到98.6%，人员平均复岗率达到89.9%；3月份，中国制造业PMI为52.0%，比上月回升16.3个百分点；非制造业商务活动指数为52.3%，比上月回升22.7个百分点……

中国经济是一片大海，而不是一个小池塘。狂风骤雨可以掀翻小池塘，但不能掀翻大海。2019年，中国国内生产总值（GDP）接近100万亿元，人均GDP按照年平均汇率折算首次突破1万美元大关，中等收入群体规模世界最大。广阔的市场、强大的韧性、向好的态势，展现出疫情之下中国经济顽强的抵抗力与生命力。

“千磨万击还坚劲，任尔东西南北风。”人们坚信，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国经济一定会迈过新冠肺炎疫情这道关口，继续保持长期向好的发展态势。

（作者为本报评论员）

(责编：栗翘楚、孙阳)