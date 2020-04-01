推动时尚零售业创新变革（互联网大咖秀）

图片来源：Nextail官网
西班牙Nextail是一个用于零售推广的智能平台，旨在提供敏捷的数据驱动决策，以满足消费者不断增长的需求。华金·维拉巴是Nextail公司首席执行官兼联合创始人。
维拉巴拥有欧洲工商管理学院（INSEAD）的MBA学位。他曾是全球大型时装零售商Zara-Inditex的欧洲物流主管，管理1000多家零售商店，年销售额超过100亿美元。他还领导公司的技术创新，运用新的解决方案管理大批旗舰店的产品流程。维拉巴拥有超过10年的零售运营经验，这使他成为零售创新的全球领导者之一。
Nextail公司由维拉巴和卡洛斯·米拉戈尔（Carlos Miragall）于2014年创立。公司开发的软件将人工智能技术引入实体零售店库存管理中，协助零售商优化日常货物分配和库存补充的决策，从而确保零售商在任何时候都能保持合适的库存水平并以原价销售其商品。对此，维拉巴指出：“我们的产品能够帮助零售商通过调整其库存水平，把商品放到合适的位置上来获取最高的利润。”为了做到这一点，Nextail使用了快速时尚优化算法，结合机器学习和人工智能等先进技术，通过大规模云计算和协同决策实现了优化。
维拉巴表示，激情、创新和影响力是Nextail公司的核心价值观，而创新是Nextail的基因，其所有平台都基于新技术，是云计算的原生平台，旨在扩展和改变公司的决策方式。“维拉巴是完美的首席执行官。他很聪明，拥有很强的领导能力，在时尚和物流方面有丰富的知识。同时，他也是一位很好的合作伙伴，他关心团队、容易相处。”Nextail公司税务高级副总裁Gonzalo Hafner说。
如今，Nextail的用户包括来自30多个国家的知名零售商，Nextail正构建支持下一代零售的解决方案。整合大数据分析、移动技术等，为数字时尚零售商店提供创新的库存管理解决方案。维拉巴表示，Nextail的出现对于零售业是一种剧烈冲击，在时装零售业行业中，销售利润主要来自全价出售的商品而非折扣商品，打折只是处理库存的一种手段。因此，Nextail这款帮助零售商降低库存成本并原价出售商品的软件深受客户青睐。
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