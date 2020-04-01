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新需求释放 新型生活服务业迎爆发窗口

2020年04月01日08:06  来源：经济参考报
 

3月31日，猿辅导在线教育公开宣布完成新一轮10亿美元融资，刷新我国在线教育单笔融资纪录。

疫情发生以来，餐饮、购物、旅游、线下娱乐等行业受影响较大，发展步伐放缓。但与之相对应的，生鲜配送、在线教育、远程办公、在线医疗等新型“宅经济”一派火热，发展迅猛。受到政策加持和市场需求暴涨带动的“生活服务+”，更是吸引了众多投资机构驻足，成为当前经济发展中的一抹亮色。

服务业数字化进程加快

随着疫情逐步稳定，向先生迫不及待想要进行一次全屋大扫除。他从苏宁帮客预约了全屋消毒杀菌和3件家电清洗套餐。很快，苏宁帮客工程师全副武装防护严密上门服务，2小时后完成各项消杀清洗。

疫情期间，异军突起的“宅经济”为经济注入新活力，消费方式的转变、到家服务的升级等已经成为大势所趋。

《微信战“疫”数据报告》显示，疫情期间，多场景“无接触”服务激增，到家业务、在线教育、在线问诊等线上服务需求暴涨。医疗类小程序用户增长了347%。教育类小程序累计访问1.3亿，同比增长82%。4000万车主使用“无感支付”实现“码”上出行。微信“复工者联盟”大数据显示，环比2月上旬，3月上旬小程序点餐增长322%。

同时，疫情下“停课不停学”，让在线教育再度成为关键词。百度搜索大数据显示，关键词“在线教育”的搜索指数从1月17日的300增长到2月10日的4982，近30天也维持在1000左右。“网课”搜索热度更是直线攀升，环比上涨1891%。

作为数字经济新业态的重要组成部分，“互联网+生活服务”在稳就业方面彰显巨大潜力。疫情期间，58同城开设线上 “灵活用工专场”、“配送招聘专场”，并启动免费视频面试、直播招聘等功能，为中小微企业和农民工求职者搭建极速招聘通道。此外，联合顺丰、京东、德邦等6000多家企业提供多元化岗位，满足节后返城择业需求。3月16日至22日，求职需求同比上升39%。其中，交通运输与仓储行业求职需求分别同比上升87%、83%。

业内指出，疫情催化服务业数字化进程加快，依托互联网平台优势，更大的生活服务业蓝海正在开启。此外，虽然一二线城市仍是消费主力，但三四线城市正在成为新兴的“宅经济”消费力量，“互联网+生活服务”的下沉趋势逐渐显现。

“互联网+”仍待挖潜

不用扎堆去医院，不用担心交叉感染，线上进行专业医生问诊，医保在线支付，专业人员送药到家。“在线购药”“远程问诊”需求呈爆发式增长。为了顺应需求，国家卫健委、多地政府相继发布支持政策，鼓励开展互联网诊疗。

湖北、浙江、上海等地开通官方互联网诊疗平台，同时阿里健康、叮当快药、平安好医生、丁香医生等第三方平台也迅速崛起，在线问诊、互联网医疗企业呈几何式增长。

有数据显示，截至3月23日，2020年互联网医疗企业新增已达11000家。注册数来看，医联平台注册医生数较疫情发生之前环比增长784%，注册患者数环比增长372%，平台问诊量环比增长159%。百度“问医生”更是自1月27日免费服务通道上线以来，累计咨询量已超过500万次，仅肺炎类咨询，单日咨询量就已突破40万次。

我国更多的线上消费热情被释放，培育壮大“互联网+”消费新动能势在必行。3月4日召开的中共中央政治局常务委员会会议指出，把被抑制、被冻结的消费释放出来，把在疫情防控中催生的新型消费、升级消费培育壮大起来，使实物消费和服务消费得到回补。培育壮大新型消费、升级消费，须顺应“互联网+”消费发展新趋势，加快完善体制机制和政策举措，培育和释放新的发展动能。

线上空间崛起 再迎融资潮

一方面是政策的加持，另一方面是市场需求，“互联网+”在经过近年的沉寂后，再度成为各大资本机构眼中的香饽饽。

在“停课不停学”的背景下，在线教育行业再迎融资风口。据投中研究院的数据，2020年2月，创投交易数量仅97起，同比骤降72.05%，交易总金额仅12.86亿美元，同比下降63.07%。然而，在线教育融资总规模不降反升，融资总规模同比增长275%。

例如，刷新融资纪录的猿辅导于近期完成由高瓴资本领投、腾讯、博裕资本和IDG资本等跟投的新一轮10亿美元融资。融资完成后，猿辅导公司估值达到78亿美元。在线教育细分行业方面，在线钢琴陪练品牌“快陪练”完成数千万元A轮融资。IT职业在线教育及实战培训平台51CTO宣布完成C轮2000万美元融资，由高成资本领投。

除了在线教育行业，也有消息显示，互联网医疗平台微医计划赴香港市场IPO，融资10亿美元。同为互联网医疗平台的春雨医生也获得新一轮战略融资，据天眼查数据，北京春雨天下软件有限公司发生工商变更，搜狗的运营主体北京搜狗信息服务有限公司成为新增股东。

“互联网+”为我们带来的不仅仅是网络流量消费。恒大研究院院长任泽平表示，支撑中国未来20年经济社会繁荣发展的，将是5G、人工智能、数据中心、互联网等科技创新领域基础设施，以及教育、医疗、社保等民生消费升级领域基础设施。（记者梁倩 班娟娟）

(责编：栗翘楚、孙阳)
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