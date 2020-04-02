创新推动成都转型发展

3月31日，成都举办以“场景营城 产品赋能 新经济为人民创造美好生活”为主题的2020新经济新产品新场景首场发布会，聚焦智能生产、智能生活、智慧城市三大领域，采取线上+线下的方式发布100个新经济新产品和新场景，以培育新场景催生新产品。

“新技术，特别是融合5G、大数据、人工智能的网联无人机，涉及新的应用场景。这些涉及行业作业、政府治理和居民消费模式变革的新场景，在政府牵引下能实现快速发展和推广。”在发布会上展示了网联5G无人机大规模示范应用场景的成都纵横自动化技术股份有限公司董事长任斌表示，通过这次发布会，政府主动帮助创新者对接市场，解决供需匹配的问题，极大地坚定了企业信心。

据悉，本场发布会只是一个开始。今年内，成都将面向全球持续发布1000个新场景、1000个新产品，并将建设1000万平方米的高品质科创空间，分批设立100亿元新经济产业投资基金。同时，支持企业组建“创新应用实验室”和“城市未来场景实验室”，开展市场化应用攻关和应用场景市场验证。此外还将围绕成渝地区双城经济圈、成德眉资同城化、公园城市建设等城市战略，编制“7+N”应用场景规划和年度供给计划。

当前，新冠肺炎疫情对经济社会发展造成了一定影响。在经受疫情考验的同时，成都也迎来一次重大机遇。新经济不仅是成都抗疫的中坚力量，更是带动产业体系全面升级、推动城市转型发展的关键动能。

成都易瞳科技研发出发热检测系统，实现快速、准确监测体温，被广泛运用到成都地铁、双流机场等人流量大、人口密度高的公共场合；成都无糖信息技术开发出确诊患者同行查询小程序，日访问量达1200万次，为数以千万计的返乡市民和中转乘客提供了追踪渠道和重要保障；成都博奥晶芯生物科技有限公司联合清华大学、四川大学华西医院共同设计开发的核酸检测试剂盒在1.5小时内便可一次性检测出包括新型冠状病毒在内的6种呼吸道常见病毒；社区用户通过新希望“鲜小厨”小程序线上预约生鲜，次日到店自提或者配送到家……疫情期间，一系列成都新经济企业销售逆势增长、产品脱颖而出。

化危为机的背后，是数字经济、智能经济、绿色经济、创意经济、流量经济、共享经济“六大新经济形态”在成都各类应用场景中的蓬勃发展。

2017年，成都把发展新经济培育新动能作为推动城市转型的战略抉择，打造最适宜新经济发展的城市。经过3年的发展，独角兽企业从0到6，新经济企业从18万家增至36万家，新经济营业收入突破4000亿元，新经济活力指数、新职业人群规模均居全国第三，为成都连续多个季度保持8%左右经济增速提供了强劲动能。如今，成都新经济也将以极大的生命力和极高的成长性，按下城市发展的“快进键”，让受疫情短暂影响的城市动起来，经济活起来。

新经济新场景迎来发展机会窗口，新模式新业态应运而生加速扩散，传统企业寻求新技术赋能实现共生……危机像是“催化剂”，催生新变革的“推动力”，基于数字技术的各类需求被激活、爆发式增长，迅速从生活领域扩展到生产领域、城市运行的方方面面。

在此背景下，成都及时建立与疫情防控相适应的经济社会运行秩序，把握新经济的先发优势，主动释放城市机会，号召激励各类新经济企业积极创造，为经济社会发展提供持久新动能。

《 人民日报 》（ 2020年04月02日 07 版）

(责编：李枫、岳弘彬)