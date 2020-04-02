恒大一季度销售实现高增长

3月31日下午，恒大集团举行2019年度业绩发布会。2019年，恒大实现合约销售额6011亿元，利润408.2亿元。记者还从发布会上获悉，恒大今年开始全面启动“高增长、控规模、降负债”的新战略，实现了一季度业绩“开门红”。今年第一季度，恒大实现销售额1465亿元。

尽管多项经营指标占据行业前列，但恒大负债偏高的问题依然突出。数据显示，恒大目前的资产负债率为77.9%，净负债率159.3%。发布会上，恒大集团董事局主席许家印宣布，从2020年开始恒大将着力转变发展方式，“要用最大的决心、最大的力度，一定要把负债降下来。”

恒大为新战略设定了明确目标。许家印表示，“高增长”就是要实现销售高速增长，今年要实现销售8000亿元，到2022年要实现销售1万亿元；“控规模”就是要严控土地储备规模，实现土储负增长，未来三年每年要降低3000万平方米左右，到2022年降低到2亿平方米左右；而“降负债”就是要把有息负债每年平均下降1500亿元，到2022年要把总负债降到4000亿元以下。

许家印现场算了笔账：“2018年、2019年，恒大销售回款每年维持在4500亿元左右，如果今年实现销售8000亿元，回款按7000亿元计算，就会增加2500亿元的销售回款。同时，恒大今年减少土地储备3000万平方米，就等于减少600亿元的支出。这样一增一减，就一定能实现今年有息负债下降1500亿元的目标。”

恒大拥有强大的销售能力、充足的土地储备、过硬的产品品质、强大的管控能力和团队执行力，这些都是确保恒大实现战略目标的巨大优势和条件。

正如许家印所说，“只有实现销售额大增，才有更充足的回款，才有更加充足的现金流，才能大幅降低负债率。”恒大新战略的重点在于降负债，其降负债的首要条件是销售增长。今年第一季度，恒大在销售方面表现亮眼。

“网购一些日常生活用品、办公用品已经不是什么新鲜事了，但是网购房子恐怕这还是第一次。”很多消费者觉得新鲜。面对突如其来的新冠肺炎疫情，为应对疫情影响和楼市“寒潮”，恒大开创性实施“网上销售”的营销革命，提供网上看房、网上选房、网上购房的一条龙服务，并将楼盘价格完全透明化，将一手房源明码标价挂在网上销售。仅2月份，恒大楼盘网上累计认购达99141套，总价值1026.7亿元，月合约销售额增长108%。

恒大一季度业绩简报显示，截至3月底，恒大实现销售额1465亿元、同比增长23%，销售回款1133亿元、增长55%，同时也刷新了公司一季度销售及回款最高历史纪录，充分展现出恒大实施新战略的巨大成效。

《 人民日报 》（ 2020年04月02日 07 版）

(责编：李枫、岳弘彬)