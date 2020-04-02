北京161家实体书店获资金扶持

本报北京4月1日电 （记者施芳）为缓解疫情对实体书店的影响，北京市快速启动实体书店扶持项目，首批扶持资金已于近期发放。共有161家书店获得项目资金扶持，其中有13家书店因被评为“2020年度北京市最美书店”、94家书店因被评为“2020年度北京市特色书店”而受到奖励。

据了解，北京市今年把扶持实体书店的重点放在房租补贴上，并适当扩大补贴覆盖面，增加补贴书店的数量，着力解决房租这一实体书店在疫情期间面临的最大成本负担。特别是探索性地推出在书店保证承诺的前提下，提前预支4月至6月房租成本补贴的政策。此外，对在文化内容、经营模式和惠民服务方面具有特色，有一定品牌影响力的特色书店予以奖励，鼓励实体书店向“小而精”、专业化、特色化方向发展。

《 人民日报 》（ 2020年04月02日 12 版）

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