3月百城住宅均价环比上涨0.14%

4月1日，中指研究院发布3月份百城住宅价格指数，根据中国房地产指数系统对全国100个城市新建住宅的全样本调查数据，2020年3月，全国百城（新建）住宅平均价格为15195元/平方米，环比上涨0.14%。

从百城住宅涨跌城市个数来看，56个城市环比上涨，37个城市环比下跌，7个城市与上月持平。与上月相比，本月价格环比上涨的城市数量增加30个，其中涨幅在1.0%以上的城市有3个，较上月增加3个；本月价格环比下跌的城市数量减少35个，其中跌幅在1.0%以上的城市有0个，较上月减少4个。同比来看，全国百城住宅均价较去年同期上涨2.95%，涨幅较上月收窄0.10个百分点。

按中位数计算，3月份住宅价格中位数为9586元/平方米，环比下跌0.19%，同比上涨4.56%。另外，北京、上海等十大城市（新建）住宅均价为27453元/平方米，环比上涨0.26%；同比上涨2.39%，涨幅较上月扩大0.11个百分点。

从3月份市场表现来看，新冠肺炎疫情虽未完全解除，但随着各地复工复产的有序推进，重点城市整体推盘量较上月增加。同时，多地售楼部陆续开放，市场成交处于逐步复苏阶段，价格整体保持平稳。

3月3日，央行会同财政部、银保监会召开电视电话会，重申坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位和“不将房地产作为短期刺激经济的手段”要求，保持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性。

地方调控政策层面，为保证房地产市场平稳健康发展，山东、吉林、深圳、武汉、江门、常州等省市针对供给侧，从优化商品房预售许可、降低预售监管资金、分期缴纳土地出让金等方面入手，出台楼市政策应对疫情影响。佛山、温州等地从需求端优化房地产相关政策，涉及提供购房契税补贴、人才住房保障以及放松人才政策等。海南省本月调控升级，当地户籍和常住居民家庭限购2套住房，并宣布新出让土地建设的商品住房实行现房销售制度。

针对未来市场趋势，中指院方面分析认为，中央总体要求和政策目标仍是稳地价、稳房价、稳预期，各地方政府将在坚持“房住不炒”定位的前提下，继续因城施策，根据自身情况进行政策优化和微调，保障房地产市场平稳健康发展。预计未来在房地产政策主基调依然“稳”字当头的大背景下，房价走势将总体平稳。（记者高伟）

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