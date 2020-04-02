线上线下融合发力 新型消费加速崛起

随着国内疫情逐步得到有效防控，消费市场潜力迎来集中释放。其中，线上线下融合等新消费模式正在为市场回补、消费升级注入新的动力。《经济参考报》记者获悉，接下来，商务部、国家发展改革委、工业和信息化部等部门将从技术推广、场景应用、模式创新等多个维度推动新型消费发展。地方政府也在密集出台举措，促进线上线下消费场景融合，推出传统零售企业数字化、夜间经济数字化、街区（商圈）数字化改造等方案，开展“云逛街”“云批发”“云便利”等促销活动，加快释放消费市场潜力，为经济发展聚势蓄能。

密集部署 政策利好集中兑现

疫情防控期间催生了新的消费习惯，加速消费场景的转换。记者注意到，为了更好地顺应这一变化趋势，中央和各相关部门正在紧锣密鼓地出台支持举措。3月4日召开的中共中央政治局常务委员会会议明确，把在疫情防控中催生的新型消费、升级消费培育壮大起来，使实物消费和服务消费得到回补。3月24日的国务院常务会议又提出要求，培育壮大消费新业态，发展线上零售、餐饮、问诊、教育等服务，畅通便利社区居民的消费网络。支持发展农村电商，促进农产品销售。

3月13日，发改委等23部门联合印发的《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》提出，加快新一代信息基础设施建设，鼓励线上线下融合等新消费模式发展。

随后，在3月18日的国务院联防联控机制新闻发布会上，商务部消费促进司负责人王斌表示，将进一步支持电商平台创新服务模式，鼓励实体零售业数字化转型，推进线上线下深度融合，促进消费新业态、新模式、新场景的普及应用。国家发改委就业收入分配和消费司司长哈增友也透露，下一步将加快以5G网络和数据中心为重点的新一代信息基础设施建设，鼓励发展线上线下融合消费新模式，促进传统销售和服务上线升级。

另外，工信部表示，正在加快5G技术推广应用，推进5G+VR全景虚拟导购云平台等应用场景，助力新型消费发展。“为了推动复工复产、释放新兴消费的潜力，我们组织了产业界加强协作，充分发挥5G的技术优势，探索培育了一批5G的典型应用。”工信部新闻发言人谢少锋近日表示。

多方力挺 新型消费加速崛起

集中释放的政策利好进一步助推了各地发展新消费模式的热情。近期，北京、上海、浙江、四川、河北、海南等多地都出台举措支持新型消费发展。

其中，浙江提出制定实施数字生活新服务行动，推进生活性服务业数字化、传统零售企业数字化、夜间经济数字化，推进街区（商圈）数字化改造，并给出具体的建设方案。随后，启动“浙里来消费·万企联动促万亿消费”工程暨“云购武林”活动，利用数字经济先发优势，以新服务带动新消费，推动消费成为浙江经济高质量发展新动能。

河北邯郸则举办了首届线上购物节，以“抗疫稳供促发展 线上消费放心购”为主题，重点开展“云逛街”“云批发”“云便利”“云送餐（菜）”等主题活动，近百家企业及大型电商平台将参与其中。

同时，电商平台也积极探索，加速5G+VR全景虚拟导购云平台等新技术的应用。据了解，目前在北京、广东、重庆、江苏、江西等近百家商业企业已经推出云货架、云橱窗，可实现360度全景、720度无死角购物体验，以科技支撑丰富了线上消费场景。

一些传统企业也在争相试水网络直播等新方式拓展销售渠道。记者获悉，在河北沧州一家汽车4S店，正在进行“网红主播带你试驾”的系列互动直播；在北京，一家钻石品牌正在筹划网络直播间。这些并非孤例。数据显示，淘宝直播2月新开播商家环比增幅达719%，场景覆盖工厂、田间、档口、商场、街头、市场，直播商家获得的订单总量平均每周都以20%的速度增长。

分析认为，在政策支持和多方发力之下，疫情期间催生的新型消费将迎来快速崛起，成为消费市场的新增长点。

潜力巨大 经济新动能增强

事实上，近两年来消费领域的新产业、新业态、新模式一直在不断成长壮大，疫情期间这一趋势更加明显。“在这次疫情期间，以网络购物和网上服务为代表的新型消费展现出了强大生命力，新型消费成为我国经济发展的新动能。”哈增友说。

王斌也指出，疫情期间，我国消费市场在受到较大冲击的同时，也展现出强大的韧性、活力和新的增长点。新型消费和升级消费不断拓展，无接触配送、无人零售、直播零售等消费新模式、新方式快速发展。3月中旬商务部重点监测零售企业销售额比2月中旬增长了7%，一些电商平台的销售额增长30%以上。

中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍对《经济参考报》记者表示，疫情使中国居民对网络消费的依赖性增强，并将这一依赖强化为消费习惯，也为日后线上购物增长“灌满了蓄水池”。这一“蓄水池”对我国消费增长将产生十分重要的促进作用。从数据来看，我国网上购物渗透率逐年提高，增速一直保持在高位。2019年，全国实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重上升到20.7%，比上年提高2.3个百分点，而网络消费习惯的快速强化，将为消费增长，尤其是下沉市场增长提供强劲动力。

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林在接受《经济参考报》记者采访时也表示，无人配送、无人零售、直播零售等新模式能够有效降低疫情影响，给人们的消费提供一个突破口，及时释放消费需求，帮助消费市场回暖。“随着疫情有效控制，各个领域正在积极复工复产，新消费模式也在融入新时期人们的‘宅生活’，改善现有传统生产经营模式，附加科技基因，促进消费市场向科技化、线上化升级。”

对于进一步推动新型消费发展，盘和林建议，新的消费模式发展需要科技创新支持，政府应当鼓励企业加大创新力度，提供一定尺度的创新补贴。另外，还要充分利用资本市场力量，比如科创板，对有助于生活秩序恢复的产业提供融资绿色通道，解决资金难题，加快技术更新步伐，尽快实现大范围应用，推进消费升级，为经济发展注入新动能。（记者王文博）

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