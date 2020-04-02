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“5G+”新经济形态正在加速构建

2020年04月02日08:21  来源：经济参考报
 

　　我国5G发展再次迎来高光时刻。近日，工信部发布《关于推动5G加快发展的通知》，要求全力推进5G网络建设、应用推广、技术发展和安全保障，充分发挥5G新型基础设施的规模效应和带动作用，支撑经济高质量发展。

　　业内人士表示，伴随着“新基建”概念的提出，我国5G发展风头正盛。工信部此次关于加快5G网络建设部署、丰富5G技术应用场景、持续加大5G技术研发力度、着力构建5G安全保障体系、加强组织实施等十余项措施的推出落地，意味着在当前重要时期我国5G产业发展按下了“快进键”，“5G+”新经济形态正在加速构建。

　　我国5G发展取得明显成效

　　根据中国信息通信研究院最新发布的《5G经济社会影响白皮书》预计，到2020年电信运营商在5G网络设备上的投资超过2200亿元，各行业在5G设备方面的支出超过540亿元。

　　GSMA（全球移动通信系统协会）于3月17日发布的一系列行业报告则显示，得益于中国运营商对5G的大规模投资，企业用户和消费者对5G的热情日益增长，中国稳居全球5G领导地位。

　　中国信息通信研究院副院长王志勤表示：“在各方共同努力下，我国5G发展取得明显成效，现已具备良好发展基础。”一是，5G产业生态逐步成熟。我国5G技术及产业创新能力不断提升，系统设备、终端芯片、智能手机等产品发展成熟。终端方面，已有超过40款5G手机终端入网，3000元级的主打机型已进入市场。二是，5G网络建设加速部署。截至今年2月底，全国建设开通5G基站达16.4万个，北上广等城市城区已实现网络连片覆盖。预计到今年年底，全国建设开通超过55万个5G基站，实现地级市室外连续覆盖、县城及乡镇有重点覆盖、重点场景室内覆盖。三是5G融合应用向纵深发展。我国5G应用场景更加丰富，行业应用解决方案加快探索，工业互联网、车联网、医疗健康、媒体娱乐等正成为5G创新应用的先导领域。四是5G政策环境持续完善。2019年5G商用牌照发放以来，全国已有20余个省区市发布了5G相关的指导意见或行动方案，通过鼓励创新、加快网络建设、推广应用等，积极推动5G技术产业进步，并赋能经济社会发展。

　　积极构建“5G+”新经济形态

　　伴随着政策的扎堆出台，我国5G发展步入快车道。

　　王志勤表示，《通知》面向近期的产业和经济社会发展目标，坚持问题导向，聚焦“网络、应用、技术、安全”四个重点环节，以网络建设为基础，以赋能行业为方向，以技术创新为主线，以信息安全为保障，系统推进，充分发挥5G的规模效应和带动作用，积极构建“5G+”新经济形态。

　　她说，当前处于5G网络集中建设初期，面临着投资成本、建设协调等多方面问题，需统筹布局，加大地方政策支持和落地实施，进一步发挥电信运营企业的建设运营主体作用。

　　王志勤认为，我国5G融合应用仍处于探索期，需尽快从单点应用向规模应用转变。加快5G融合应用发展，需从丰富应用场景着手，打造重点应用领域，建设应用产业生态系统。具体来看，在产业领域，实施“5G+工业互联网”等工程，推动5G融合工业互联网、边缘计算等新一代信息技术，加快在制造业、医疗健康、车联网等垂直行业领域的应用，探索形成互利共赢的各种新业态、新模式。在消费领域，利用5G套餐优惠、信用购机举措，加快用户向5G服务迁移，鼓励终端消费；推广5G+VR/AR、赛事直播、游戏娱乐、虚拟购物等应用，培育新兴消费模式，拓展新型消费领域。

　　5G引入了网络功能虚拟化、边缘计算、网络切片、服务化架构等新技术新特征，也带来了新的安全风险。为此，王志勤表示，必须打造5G安全保障体系，为产业健康发展保驾护航。一是加强基础设施安全保障。建立5G关键设备检测认证等网络基础设施安全保障机制，开展5G安全检测，建设网络安全态势感知、威胁治理、事件处置、追踪溯源的安全防护体系。二是强化数据安全保护。围绕5G典型应用场景，建立网络数据安全管理制度与标准规范，加快形成事前、事中、事后的全环节数据安全技术监管能力。三是培育安全产业和治理生态。培育5G网络安全产业生态，积极创新5G安全治理模式，推动建设多主体参与、多部门联动、多行业协同的安全治理机制。

　　5G产品和服务市场将达万亿级

　　中国信息经济学会副理事长、北京邮电大学教授吕廷杰表示，今天最大的趋势就是技术趋势，而技术趋势中现在最典型的就是我们正在遇到的5G这个风口。“5G将重构数字经济生态，甚至改变10年后社会游戏规则。”吕廷杰说。而根据《5G经济社会影响白皮书》预测，到2030年，5G将直接带动总产出6.3万亿元、经济增加值2.9万亿元、就业机会800万个。

　　在王志勤看来，5G是全球科技革命中的引领性技术，是支撑经济社会高质量发展的新型基础设施，具有战略性、基础性和先导性。5G也是新一轮产业革命的关键要素，不仅将激发新型消费和投资、促进就业创业、解放生产力，还将重构生产关系和社会关系、促进社会治理，对人们生产生活带来重大而深远的影响。

　　具体而言，交通、电力等传统基础设施造就了工业化时代的奇迹，新一轮工业革命则需要新型基础设施的赋能。5G新型基础设施建设不仅将从根本上改变移动网络的现状，促进数据要素的生产、流动和利用，还将让各行各业能够更便于联通协同、提供服务，带动形成万亿级5G相关产品和服务市场。

　　王志勤认为，5G时代的到来，将让人们不仅享受到更高速、更低流量资费的网络，在智能终端、可穿戴设备、智能家居等方面创新出多样的消费产品，还将极大丰富消费场景，在电子商务、政务服务、网络教育、网络娱乐等方面创造出大量新消费。据中国信息通信研究院测算，2020-2025年，5G商用将带动超过8万亿元的新兴消费。

　　她说，5G建设投资呈现出回收期长、带动性强、回报率高等特点。5G网络建设不仅涉及大量的工程、基站、供电等基建投资，还将激发各行业转型升级，引致工厂改造、建设运营、系统升级、技术培训等诸多投资。预计到2025年5G网络建设投资累计将达到1.2万亿元，累计带动相关投资超过3.5万亿元。（记者张汉青）

(责编：栗翘楚、杨曦)
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