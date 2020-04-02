数字技术激发乡村经济新潜能

云上春耕备耕、干部直播带货、远程问诊教学……在疫情之中，一系列互联网数字化新技术加快走进乡村，农民生产生活方式或悄然发生改变，或加速走向未来，并由此激发乡村经济发展的巨大新潜能。

“云上”生产兴起

“互联网+农业”融合不断深化

这段时间，湖南省南县农业农村局高级农艺师童中全凭借“硬核知识”成了农户心中的“网红”。

“现在种田不能按照‘老黄历’了”“水是苗的命，也是苗的病”……在县里的“洞庭虾网”助农网课中，他的许多“金句”获得种田人的“花式点赞”，一堂课下来点击量达13万人次。

疫情之下，各式各样的“云上”生产在乡村兴起。

如果说在线培训、网购农资等是“互联网+农业”的浅层对接，那依托云计算、大数据、物联网等新技术崛起的智慧农业则是两者的深度融合。

“你看，我们基地上万亩田的翻耕情况都在这，耕作层深度、有无重复和漏耕一目了然。”江西南昌智慧大田农业科技发展有限公司负责人邹泰晖打开手机上的“大田物联”App说，他们田间都装有物联网设备，可以监测田块的土壤温度、湿度、光照度以及农作物长势等，从而科学开展田间管理，提高产量。

数字化新技术的注入，既帮助农民克服疫情影响，又让农业生产更科学高效。

中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《数字乡村发展战略纲要》提出，将加快推广云计算、大数据、物联网、人工智能在农业生产经营管理中的运用，促进新一代信息技术与种植业、种业、畜牧业、渔业、农产品加工业全面深度融合应用，打造科技农业、智慧农业、品牌农业。

“网上”销售趋热

“互联网+”助农产品出村进城

“我们的沙棘木耳，色泽饱满，入口爽滑弹牙，极富营养价值，欢迎大家购买品尝。”3月21日，黑龙江省孙吴县县长徐钢通过直播平台，向全国网友推介孙吴县的农产品。

在疫情中，这样的场景并不鲜见。一场场火爆的直播，不仅缓解了疫情下的农产品滞销难题，更让人们看到了农产品网上销售的广阔空间。

短短几个小时销售额就达32.42万元，第一次在线直播卖货的江西铜鼓县副县长陈伟峰触动很大：“以后可以考虑建立全网综合性的电商平台，销售的也不局限于贫困户的产品，也要包括名优特产、旅游产品、康养产品等。”

应急之举逐步转为长效机制，农产品网上销售迎来快速增长。

农业农村部市场与信息化司司长唐珂在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，将实施“互联网+”农产品出村进城工程，促进龙头企业、批发市场与产地建立长效稳定的购销关系，搭建常态化的产销对接平台，常年进行交易促销。

“线上”生活提速

乡村“新基建”释放潜能

疫情期间，江西广昌县头陂镇山下村一名村民突然发烧。村医李彦通过远程医疗系统连线县人民医院的医生，对他做了详细检查，排除了是新冠肺炎。

在线问诊、在线教学、在线办事……在这次疫情中，越来越多农民开始接触“线上”生活，以往城乡间的“数字鸿沟”不断缩小。

城乡“数字鸿沟”的背后，也蕴含着乡村“新基建”的巨大空间。《数字乡村发展战略纲要》提出，将加快乡村信息基础设施建设，大幅提升乡村网络设施水平，全面实施信息进村入户工程，加快乡村基础设施数字化转型等。

发展“互联网+教育”，推动城市优质教育资源与乡村中小学对接；发展“互联网+医疗健康”，引导医疗机构向农村医疗卫生机构提供远程医疗、远程教学、远程培训等服务；实施“互联网+小农户”计划，提升小农户发展能力……随着一项项举措的实施，未来不仅农民生活将更加便利，乡村经济也将更加繁荣。

根据《数字农业农村发展规划（2019-2025年）》，到2025年，我国农村互联网普及率由2018年的38.4%大幅提升至70%，农业数字经济占农业增加值比重将提升至15%，农产品网络零售额占农产品总交易额比重将达到15%。（记者郭强 史卫燕 王建）

(责编：栗翘楚、杨曦)