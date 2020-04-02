人社部：6月底前实现免费线上职业技能培训500万人次

人力资源和社会保障部日前召开会议，落实《人力资源和社会保障部关于印发百日免费线上技能培训行动方案的通知》要求，部署推进百日免费线上技能培训行动和职业能力建设重点工作，到6月底实现“百日515”目标：遴选50家以上线上技能培训平台，推出覆盖100个以上职业（工种）的数字培训资源，实现线上培训实名注册500万人次以上。

会议指出，今年以来，各级人社部门积极应对新冠肺炎疫情影响，开展“互联网+职业技能培训”，完善线上职业技能培训政策措施，加大线上培训资源供给，组织实施专项计划，取得明显成效。

会议强调，各级人社部门要围绕“抗疫接力，技能就业，助力脱贫”行动主题，深入开展百日免费线上技能培训行动。3月下旬至6月底，面向企业返岗、待岗职工，农村转移就业劳动者、失业人员、高校毕业生、“两后生”、贫困劳动力等城乡劳动者，大规模开展免费线上职业技能培训。

各级人社部门要切实加强组织领导，建立工作机制，落实、完善和创新政策措施，集中力量开展线上培训。要加大对湖北等受疫情影响严重地区、“三区三州”深度贫困地区、挂牌督战贫困地区等重点地区和复工复产企业职工等重点人群的支持力度。要及时提供培训补贴，加强线上平台建设，丰富数字培训资源，强化线上培训监管。

会议要求，各级人社部门要统筹做好疫情防控和职业能力建设各项重点工作。重点实施职业技能提升行动，积极做好技能扶贫工作，切实抓好技工院校疫情防控和招生工作，大力推行职业技能等级认定，健全完善职业技能等级制度，创新开展职业技能竞赛，加强技能人才激励表彰。（记者桂杰）

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