猪肉基础产能恢复效果开始显现

□ 自去年10月份以来，全国能繁母猪存栏量持续回升。养殖场户前期补栏的后备母猪陆续产仔，新生仔猪数量增加，基础产能恢复的效果开始显现。

□ 长期看，鸡肉对猪肉的替代将会持续下去。过去30多年来，猪肉在肉类消费中的比重一直在下降，从高于90%下降到目前的62%。禽肉消费比重则从上世纪80年代初的不到10%，上升至22%。

4月1日，农业农村部畜牧兽医局发布了3月份第4周畜产品市场价格情况。据农业农村部对全国500个县集贸市场的定点监测，3月份第4周（采集日为3月25日）猪肉、牛羊肉、禽肉产品价格下降。

一直以来，猪肉价格备受关注。数据显示，3月份第4周全国活猪平均价格为每公斤35.44元，比前一周下降2.0%。其中，河北、辽宁、福建、广西、陕西等27个省份活猪价格下降，内蒙古持平，云南、甘肃有所上涨。全国猪肉平均价格为每公斤55.77元，比前一周下降2.0%。北京、黑龙江、湖北、四川、陕西等27个省份猪肉价格下降，内蒙古、海南、甘肃上涨。

猪肉价格之所以环比下降，主要是因为生猪生产形势持续好转。“自去年10月份以来，全国能繁母猪存栏量持续回升。养殖场户前期补栏的后备母猪陆续产仔，新生仔猪数量增加，基础产能恢复效果开始显现。”农业农村部畜牧兽医局局长杨振海表示，据对全国400个定点县监测，2月份能繁母猪存栏环比增长1.7%，连续5个月环比增长，比去年9月份增长10.0%。全国有27个省份能繁母猪存栏环比增长，比1月份增加5个省份。

新发地市场统计部门负责人刘通认为，生猪产能自去年9月份以来，进入逐渐恢复进程。不过，从产能恢复到毛猪出栏量恢复，还有一个滞后期。这集中表现在了价格变化上，虽然猪肉价格环比下降，但比去年同期依然涨幅很大。但产能恢复是不争的事实，出栏量恢复也指日可待。尽管近期肉价还会继续高位运行，但波动下行是大势所趋。

数据显示，家禽产品价格也呈现下跌态势。河北、辽宁等10个主产省份鸡蛋平均价格为每公斤6.81元，比前一周下降0.9%，同比下降5.5%。全国活鸡平均价格为每公斤19.98元，比前一周下降0.8%，同比上涨2.0%；白条鸡平均价格为每公斤22.67元，比前一周下降0.5%，同比上涨13.1%。

中国农业大学经济管理学院教授柯炳生表示，鸡肉饲料回报率高，价格比猪肉低，且生产周期短。因此，去年猪肉价格大涨以来，家禽行业进入黄金期，鸡肉消费量和存栏量快速增长。虽然鸡肉价格涨幅并不高，但肉鸡企业竞争激烈，价格上涨部分基本上全是利润，这也极大刺激了肉鸡生产增长，从而抑制了价格进一步升高。

“长期看，鸡肉对猪肉的替代将会持续下去。”柯炳生认为，同猪肉相比，鸡肉蛋白质含量更高，饲料效率高，生产成本更低，因此消费价格更低。事实上，过去30多年来，猪肉在肉类消费中的比重一直在下降，从高于90%下降到目前的62%。禽肉消费比重则从上世纪80年代初不到10%，上升至22%。

牛羊肉价格方面，全国牛肉平均价格为每公斤83.65元，比前一周下降0.7%。河北、辽宁、吉林、山东和河南等主产省份比前一周下降0.9%；上海、浙江、福建、广东和江苏等省份比前一周下降0.5%。全国羊肉平均价格为每公斤80.45元，比前一周下降0.6%。河北、内蒙古、山东、河南和新疆等主产省份比前一周下降0.8%；上海、浙江、福建、江西和广东等省份比前一周下降0.6%。

与猪肉相比，牛羊肉属于高价产品，即便在猪肉涨价后，牛羊肉价格仍高于猪肉。近期，农业农村部多次部署，加强对养殖、流通等各环节管理，统筹抓好牛羊肉等替代品生产，确保畜产品供应。刘通说，牛羊肉价格已经开始回落，这与牛羊肉产能增加有一定关系。其价格的回落不仅会制约猪肉价格出现反弹的力度，也会迫使猪肉价格逐渐进入下降区间。

(责编：杨光宇、曹昆)