民航局：第一入境点机场入境旅客24651人 留置旅客超2万

人民网北京4月2日电 （记者乔雪峰） 4月2日，民航局召开第三次例行新闻发布会，民航局运行监控中心主任马兵在发布会上表示，目前，我国境内疫情防控形势持续向好，但是境外疫情不断扩散蔓延，航班调整实施以来，运行总体平稳。截至4月1日，累计调整106班（7家航空公司执飞）。第一入境点机场累计入境旅客24651人（留置旅客20665人，留置率84%）。调整涉及境外18个国家，航班量排在前3位的国家分别是美国13班、日本13班、加拿大10班。。

据马兵介绍，北京首都国际机场作为我国重要的国际航空枢纽，调整前每周有国际客运航班205班，分别通航美国、韩国、法国、德国、西班牙等33个国家，首都机场口岸面临前所未有的输入性风险，成为境外疫情阻击战的最前线。为打好这一关键战役，经国务院批准，民航局、外交部、卫建委、海关总署、移民管理局等五部委两次联合发布公告，决定从3月20日起调整目的地为北京的国际航班从指定第一入境点入境。

马兵指出，航班调整实施以来，运行总体平稳。截至4月1日，累计调整106班（7家航空公司执飞）。第一入境点机场累计入境旅客24651人（留置旅客20665人，留置率84%）。调整涉及境外18个国家，航班量排在前3位的国家分别是美国13班、日本13班、加拿大10班。第一入境点承接航班量较多的机场分别是天津机场31班、青岛机场15班、呼和浩特机场14班。

马兵表示，采取调整政策，有利于严控境外疫情向首都北京持续输入；有利于提升国际航班进京旅客的安全健康保障能力,也有利于提升入境旅客通关效率，在严格作好防疫工作的同时，更加便利旅客。但随着境外疫情进一步发展，民航防控工作面临着更加严峻形势。

为此根据国家联防联控机制统一部署，民航局出台了进一步调减国际客运航班量措施，即"五个一"政策，即1家航空公司在1个国家保留1条航线，1周至多1个航班，自3月29日民航夏秋航季实施。调整后，国际客运航班进港第一周计划共计108班，其中18家国内公司计划执行88班，12个国家的20家外航计划执行20班。入境航班比较集中的国家分别是美国、泰国、柬埔寨、日本。“目前航班量是保持与通航国家必要的航班量水平，同时为加强对机上旅客和机组人员防护，我们要求中外航空公司在抵离我国的航班上采取严格的防护措施，确保客座率不高于75%。”

(责编：乔雪峰、夏晓伦)