民航局：各航司共保障近6万人次复产复工人员出行

人民网北京4月2日电 （记者乔雪峰） 4月2日，民航局运输司巡视员靳军号在民航局新闻发布会上表示，截至4月1日，各航空公司已在现有定期航班的基础上，专门安排复工复产航班超过970班，保障超过5.9万人次复产复工人员出行。下一步，民航局将继续引导和鼓励航空公司与地方政府、主要用工企业等加强联系对接，合理组织安排运力，满足复产复工人员运输需求。

据靳军号介绍，民航系统按照党中央统筹推进疫情防控和经济社会发展的决策部署，贯彻落实国务院联防联控机制关于加快推动有序返岗复工的统一部署，采取多项措施做好航空运输保障，助力人员返岗、企业复工。在此期间，民航局着力督促航空公司，做好三方面的工作：

一是做好安全保障。安全是民航的底线。按照民航局下发的《关于做好当前安全风险防控工作的通知》，专门部署行业各运行单位，针对疫情防控时期民航运行特点，有针对性防范相应安全风险，既防止“忙”中出乱，也防止“闲”来麻痹和“慌”中出错，切实保证航空安全。

二是加强运力保障。随着国内疫情得到有效控制，各地复工复产得到有序推进。为更好满足返程客流的需求，民航局对复工包机开辟了绿色审批通道，确保包机航班能够随时申请、及时获批起飞。3月份，民航日均保障航班6533班，环比提升了20.5%，恢复到疫情发生前的42%左右，恢复的客运航班主要集中在西南、西北等务工人员相对集中的地区，以及长三角和珠三角等用工需求较为集中的地区。

需要特别指出的是，3月29日起，湖北省除武汉机场外，其他机场均已恢复国内客运航班。截至4月1日24点，复航4天以来累计保障进出港312个航班，进出旅客21075人次，有力的支持了湖北地区的复产复工。

三是主动对接需求。为做好返程途中的疫情防控，劳务输出地或输入地的地方政府或大型企业会组织农民工集中出行。各航空公司针对这些需求，纷纷增加农民工返岗定制包机业务，对社会公布了业务联系电话或者安排人员主动与地方政府对接。

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