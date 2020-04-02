讯飞智能录音笔在京东平台发起促销活动

讯飞智能录音笔自上市以来，取得了不错的销售数据。近日，科大讯飞宣布在京东平台进行促销活动，消费者购买下单立减300元，并支持京东白条免息。

据科大讯飞产品负责人介绍，在拾音上，讯飞智能录音笔2+6麦克风阵列，能在会议、采访、演出、音乐会等不同录音场景下，调动多麦克风矩阵，实现最远15米的拾音以及360度环绕无死角拾音；麦克风阵列可针对声源定位，将波束方向对准发音人，同时采用自适应滤波的方法消除噪声；同时采用A.I.算法降噪处理前端语音信号，保证拾音的准确性。内部集成的A.I.降噪算法则在保证听感的情况下改善语音转写效果。

另外，讯飞智能录音笔满电后可持续工作长达10小时，支持语音自动转写成文字，做到录音1小时，成稿5分钟。为了保证语音识别的准确率，讯飞智能录音笔采用基于深度全序列卷积神经网络的语音识别框架处理前端语音信号，可以针对整句语音识别结果进行口语规整操作，智能过滤语气词、调整词序等，转写结果更加贴合用语习惯，识别准确率能达到98%。

“AI赋能，使工作更高效。录音笔正是抓住了目标人群痛点，因此讯飞智能录音笔可选择多个录音场景，如标准、会议、授课、采访、音乐会等，将提高媒体工作者、学生、作家、律师等专业人士语音记录和资料整理环节的工作效率。”该产品负责人如是说。（牛广文）

(责编：毕磊、夏晓伦)