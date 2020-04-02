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浦发信用卡派送百万张“小浦消费券” 开启金融助力扩内需的新引擎

2020年04月02日16:54  来源：中国网
 

春意盎然，阳光正好，回暖的不止是温度，还有消费和购买力。为了让拉动经济的消费“马力”开得更足，浦发信用卡直接派发给力的消费“礼包”。

4月2日，浦发信用卡面向浦大喜奔APP用户，在业内首创推出“小浦消费券”品牌活动，投放100万张消费券，覆盖超过14万家合作商户，优惠力度之大、覆盖范围之广、消费福利之多，实实在在惠之于民。

此举是浦发信用卡顺应消费升级趋势，从增进民众福祉出发，打造消费生态普惠金融属性的创新实践，更是活跃消费市场、培育消费热点、释放消费信心的关键举措。

惠民消费有力度

当国民经济按下“重启键”，你最想做什么?是延续静谧时光的“宅消费”，是与多日未见的朋友喝杯咖啡，还是来场换季买买买?“小浦消费券”品牌活动恰逢其时重磅推出了。

浦发信用卡投入券面价值达567万元的“小浦消费券”，打开了金融助力扩内需的新引擎。为点燃人们的消费热情，“小浦消费券”并不拘于一方天地，而是可以在外卖、快递、加油等多个生态使用，既包含“无门槛”券，也包含满减优惠券，最高券值99元，最低支付0.01元。

临近晌午，在上海陆家嘴上班的小陈和同事准备出去“觅食”，他们在与公司一街之隔的肯德基点了份59元双人套餐，付款时使用一张50元代金券并补交9元差价。这张50元代金券是他们之前在小浦惠花上购买的，原价为40元，使用“小浦消费券”又优惠了10元，因此50元代金券只用30元就到手啦。而这顿午餐他们实际上仅花费了39元，相当于打了个66折，优惠“杠杠的”。

“用了小浦惠花才知道它的好。”这是“全职妈妈”李女士的亲身体验。最近她到Ole超市买了些时令蔬菜和进口零食，合计消费102元，结账时她使用了一张100元代金券。这张100元代金券平时售价为80元，但李女士这次用一张49元“小浦消费券”抵扣后实际花费31元就买到了。李女士说：“省钱是从生活的点点滴滴开始，浦发信用卡对客户的关怀关心和优质服务也尽在点滴之间。”

“小浦消费券”是浦发信用卡在业内做出的首次尝试，探索了信用卡与促消费的全新结合方式，成为助力普惠金融的又一品牌力作。兼具首创性与品牌性，广覆盖与可持续，让“小浦消费券”有了与众不同的支点。

一个支点是小浦惠花商户联盟平台超过14万家的合作商户，他们成为浦发信用卡搭建惠民消费生态圈的抓手;一个支点是100万张消费券的投放，他们让多达100万的浦大喜奔APP用户都能深度参与其中;一个支点是品牌的力量，一个个“小浦消费券”式的品牌活动，将持续为浦发信用卡帮助用户惠享生活输送力量。

平台生态有广度

若说春日盛景莫过于百花齐放，看着窗外朵朵绽放的白玉兰，小朱坐不住了，准备去“车览”一下当下好时光，他首先点开浦大喜奔APP的小浦惠花，找到了离家最近的加油站，本已开启大幅降价窗口的油价就让他格外欣喜，而小浦惠花的“一键加油享随机立减”“3%返利+多倍积分”更让他享受到“折上折”的优惠。一场愉悦的“省钱之旅”，让小朱给小浦惠花点了个大大的赞。

在线上线下互动互通的时代，消费升级亟待呼唤新模式、新业态、新场景。小浦惠花商户联盟平台从2018年11月上线至今，积极搭建“互联网+消费”“金融+生活”生态圈，汇聚“衣食住行娱”各界品牌，高效集结超过14万家海内外商户，开创了全新消费生活体验。

在小浦惠花上，一大特色是“普广”与“实惠”，让持卡人越花越会花——常态化的，有持续不断的“额外3倍积分”“3%消费返利”“满减优惠”“半价美食”等多重福利。专属化的，有为小浦惠花会员专享的“额外5倍积分”“刷卡金返还”“锦鲤日活动”等升级福利。定制化的，浦发信用卡作为米其林指南2019年官方唯一银行合作伙伴，小浦惠花还有为M Button米其林会员和浦发信用卡持卡人订购的套餐及主厨课程，开启令人难忘的“体验时刻”。

在小浦惠花上，一大优势是“亲近”与“便捷”，让持卡人感受越来越好。不仅有“不间断”“不打烊”的福利大放送，小浦惠花商户联盟平台还拥有LBS智能地图功能，附近3公里内的商户位置及优惠信息一键可得，线上购买与线下体验无缝对接。“最近的肯德基距离1.42KM，12个活动，【限量】7.5元购中份薯条。最近的盒马距离1.45KM，4个活动，优惠购盒马100元代金券……”这些精准的服务定位和明确的信息输送，为用户营造了便捷又舒适的消费环境，更趋人性化的移动互联生活让用户倍感亲切。

浦发信用卡一直坚持金融惠民的主张与初心。特别是在当下，数字经济新业态层出不穷，“宅经济”火了，“宅消费”热了。虽然有个“宅”字，但宅的是身心，并非信心，足不出户并不意味着不去消费，无接触也能轻松购。浦发信用卡清晰洞察消费者需求，本着情系客户惠及民生的本心，用“思维+科技+产品+服务”创新，帮助客户将省钱省时省力的“经济账”算明白，做好智能化与场景化的加法，提振消费者的信心，让经济尽快“暖”起来。

智能服务有温度

无论是“小浦消费券”的推出，还是小浦惠花平台的搭建，都离不开浦大喜奔APP强有力的支撑。通过科技赋能，浦大喜奔APP实现千人千面、用户精准画像以及个性化服务的一站式解决，大大提升了用户体验。

这是一个有温度的“生态圈”，金融功能叠加生活功能，便捷服务随时可得，品质生活触手可及，似乎只有你想不到的没有它做不到的，存转汇、买理财、充电卡、去网购、点外卖、上网课……覆盖生活的方方面面、点点滴滴，确实应了浦大喜奔APP上那句“梦想之路，我们伴你左右”。

这是一个有粘性的“朋友圈”，通过大数据洞察用户行为，把握用户偏好，浦大喜奔APP总能带来适合你的那一款服务，以不断升级的功能设计和场景布局，让用户初见即倾心，进而随着高频使用和粘性增加，成为浦发信用卡的“老铁们”。

这是一个有新意的“场景圈”。所谓有新意，说的是浦大喜奔APP既有技术上的领先，全场景全平台蓄能，智能科技融入日常，智慧消费一键直达，线上线下深度融合，又有模式上的革新，从金融场景铺向更多的消费场景，实现了金融圈、消费圈、惠民圈的多圈互动，为用户“圈”出了幸福生活。

创新源于实践。浦发信用卡一直以践行者的奋斗姿态，扎扎实实履行社会责任，深耕普惠金融，提升民生服务，支持消费升级。相信未来本着做实个性化、智能化、场景化的浦发信用卡，将继续朝着满足人民对美好生活的向往方向努力，让品牌故事讲得越来越精彩。

（原文链接：http://science.china.com.cn/2020-04/02/content_41111028.htm

(责编：许维娜、夏晓伦)
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