苏宁小Biu完善智能市场布局

原标题：苏宁小Biu春季新品发布 超1级能效AI语音空调上市

3月31日，苏宁小Biu 2020春季新品线上发布会如期举办。苏宁智能终端公司副总裁常江发布了超1级能效小Biu空调等10款新品，新品小Biu空调最低抢购价仅2199元，再次腰斩行业价。新发布的小Biu十字对开冰箱、DD直驱洗干一体机、油烟机、燃气灶等产品均为1级能效配置，价格远低于行业同等配置产品，将于近期上市。

不出所料，新一代小Biu空调APF值高达5.1，远超2013版国标一级能效APF值4.5的标准，也高于即将实施的国家新一级能效APF值5.0的标准。同时，小Biu空调Max搭载了智能变频算法，可节能15%到20%。经过测算，在相同条件下，小Biu空调Max比三级能效变频空调，一年省电超过300度以上。

此外，小Biu空调Max搭载了AI智能语音控制技术，你只需要对它说“小Biu空调”，唤醒之后，就能实现开机关机、模式切换、调节温度、调节风量等操作，实现了真正的智能语音操控。

小Biu空调Max由全球顶级工业设计大师Frank Stephenson设计，采用行业一流的海立压缩机，还具有高温自清洁、APP远程控制、急速冷暖等亮点功能，提供整机6年、压缩机10年保修服务。

价格方面，小Biu空调Max售价2999元，上市尝鲜价仅为2499元，前500名付款的用户，还可享受300-100元不等的优惠，目前已在苏宁易购和苏宁易购天猫旗舰店同步开启预售。

同时，苏宁还推出了小Biu空调Pro，同样的超一级能效，不同点在AI语音功能，售价2499元，尝鲜价仅为2199元，前500名付款的用户还能再享受200元优惠，相当于1999元。

新品均为1级能效 小Biu智家覆盖智慧生活全场景

除了两款空调新品，苏宁小Biu还发布了十字对开冰箱、DD直驱洗干一体机、直饮净水器、油烟机以及两款燃气灶，还有体脂秤青春版、智能耳机运动版等新品。值得注意的是，与之前相同，小Biu新品全部为一级能效高配。

此次发布的小Biu十字对开冰箱拥有440L的储鲜空间，其中275升为冷藏区，145升冷冻区再加上20升变温区，多达15个相对独立的分区，可有效减少食物串味，同时搭载先进的AI智能控温算法，保鲜效果更出色，售价2499元，尝鲜价2299元，将于4月8日上市。此外，小Biu还发布了全方位模拟手洗的 DD直驱洗干一体机，10KG洗涤+7KG烘干的超大容量，16种洗涤模式全面满足家庭多场景需求。

在厨房电器方面，小Biu发布了600G豪华版直饮净水器，该产品采用GE原装进口RO膜片，过滤精度达到0.0001微米，除菌率达99.99%。此外，苏宁小Biu还发布了小Biu油烟机青春版以及两款燃气灶，将于4月8日在苏宁易购和天猫同步开启预售。

除智能家电外，苏宁小Biu还发布了智能体脂秤青春版和一款智能耳机。苏宁小Biu智能体脂秤青春版使用了高精度E杠压力传感器，可以精确感知体重变化，其售价69.9元，尝鲜价仅为49.9元。拥有语音助手功能的苏宁小Biu智能耳机运动版，采用10毫米强磁单元，精调音质，高频更通透，低频下潜更深，三频更均衡，更符合年轻人的音质喜好，也将在4月重磅发售。

爆款频出引领行业 苏宁小Biu智能家居生态持续升级

小Biu始终坚持“高配平价”的产品策略，以超越同行的性能、腰斩同行的售价，为广大消费者带来极致性价比产品。截止到目前，第一代小Biu空调目前销量已经突破80万台；小Biu对开门冰箱位列苏宁易购开门冰箱品类销量Top1；小Biu蒸汽洗烘一体机位列苏宁易购洗干一体机品类销量Top2。

发布会上，常江还透露，新款苏宁小Biu智慧屏Pro也将在5月发布。小Biu家族目前已经涵盖了20大品类，超过60+SKU，全面完成了全屋智能家电产品生态布局。

业内人士评价，随着5G时代的到来，智能家居市场爆发指日可待。此次苏宁小Biu春季发布会覆盖“冰洗空”“厨卫电器”“运动健康”多个维度产品全面升级，标志着苏宁小Biu的智能家居布局已经从单品智能过渡到场景智能，并搭建起独树一帜的智能生态。

(责编：毕磊、夏晓伦)