人民网>>财经

浙江启动“万企联动促万亿消费”工程 为用户带来云端消费新体验

2020年04月03日00:38  来源：新华网
 
原标题：浙江启动“万企联动促万亿消费”工程 为用户带来云端消费新体验

　　为拉动消费、促进经济，浙江省启动“万企联动促万亿消费”工程，以云消费浪潮为“生力军”，与线下商业综合体深度共融，革新数字消费新生活，为广大用户带来云端消费新体验。

　　3月28日，“浙里来消费·万企联动促万亿消费”发布会暨“云购武林”启动仪式举办。杭州武林商圈联动抖音开启“云购武林”活动，打造线上 “七朵云”内容直播矩阵，花样放送趣味互动云端玩法，带领用户感受武林商圈的云消费新模式。

　　打造多维云上体验，线上+线下掀动云消费浪潮

　　活动期间，武林商圈现场进行云消费体验尝试，将现场氛围推至高点。在直播间，达人直播并进行线上购书，闪送人员迅速完成派送，短短数分钟，示范了一次云上种草、线下收货、云端互动的体验。

　　这样的云消费体验，正是“云购武林-七朵云”活动中的一环。据了解，此次直播共包含“云直播”、“云闪送”、“云抽奖”、“云海淘”、“云体验”、“云点单”、“云拍卖”的7种线上互动形式，现场用户扫描“武林云商圈”二维码，即可走进“七朵云”，打卡新奇的云上体验。

　　在“云直播”区，聚合杭州大厦、武林银泰、国大城市广场、嘉里中心四大商城直播入口，助用户畅享线上逛店；在“云海淘”区，达人现场种草，为用户汇聚海外好物；在“云体验”区，商城导购化身主播，带领用户打卡互动体验区；“云点单”区，汇集商圈中网红饮品美食，让用户享受便捷下单体验；“云闪送”区，推出#云购武林 话题，助用户以上传短视频的形式玩转社交圈；“云拍卖”区则是助力用户嗨购限量商品、DIY作品等好物；在“云抽奖”区，四大商城热门单品x丰厚奖励池，并推出福利互动。

　　此外，武林商圈还将举办为期三周的“云购武林”展销会，千个品牌、万件商品将以低于五折的价格回馈用户。由此，武林商圈在线上线下“抖”出“七朵云”，并以钜惠进一步升级购买体验，全面助燃用户的云消费热情。

　　牵手众多达人，以直播互动深度触达用户

　　武林商圈打造多主题、强互动的直播玩法，主播+商城主播带领用户解锁沉浸式体验，为用户打造优质的武林直播之旅，并以此将商圈线下优势传递给线上用户，让武林商圈再特殊时期依然能走进消费者生活，甚至扩大商圈的辐射面。

　　本次，武林商圈充分整合平台优势，将短视频种草、直播互动等玩法纳入其中，生动展现出“云上武林”的智慧商圈面貌，并以此举，为杭州下城区及天水街道的线下商圈攒聚消费势能，以点带面地提振市场信心，充分释放云消费活力，为广大线下综合体打开了“云上”新思路。

(责编：冯粒、曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved