浙江启动“万企联动促万亿消费”工程 为用户带来云端消费新体验

为拉动消费、促进经济，浙江省启动“万企联动促万亿消费”工程，以云消费浪潮为“生力军”，与线下商业综合体深度共融，革新数字消费新生活，为广大用户带来云端消费新体验。
3月28日，“浙里来消费·万企联动促万亿消费”发布会暨“云购武林”启动仪式举办。杭州武林商圈联动抖音开启“云购武林”活动，打造线上 “七朵云”内容直播矩阵，花样放送趣味互动云端玩法，带领用户感受武林商圈的云消费新模式。
打造多维云上体验，线上+线下掀动云消费浪潮
活动期间，武林商圈现场进行云消费体验尝试，将现场氛围推至高点。在直播间，达人直播并进行线上购书，闪送人员迅速完成派送，短短数分钟，示范了一次云上种草、线下收货、云端互动的体验。
这样的云消费体验，正是“云购武林-七朵云”活动中的一环。据了解，此次直播共包含“云直播”、“云闪送”、“云抽奖”、“云海淘”、“云体验”、“云点单”、“云拍卖”的7种线上互动形式，现场用户扫描“武林云商圈”二维码，即可走进“七朵云”，打卡新奇的云上体验。
在“云直播”区，聚合杭州大厦、武林银泰、国大城市广场、嘉里中心四大商城直播入口，助用户畅享线上逛店；在“云海淘”区，达人现场种草，为用户汇聚海外好物；在“云体验”区，商城导购化身主播，带领用户打卡互动体验区；“云点单”区，汇集商圈中网红饮品美食，让用户享受便捷下单体验；“云闪送”区，推出#云购武林 话题，助用户以上传短视频的形式玩转社交圈；“云拍卖”区则是助力用户嗨购限量商品、DIY作品等好物；在“云抽奖”区，四大商城热门单品x丰厚奖励池，并推出福利互动。
此外，武林商圈还将举办为期三周的“云购武林”展销会，千个品牌、万件商品将以低于五折的价格回馈用户。由此，武林商圈在线上线下“抖”出“七朵云”，并以钜惠进一步升级购买体验，全面助燃用户的云消费热情。
牵手众多达人，以直播互动深度触达用户
武林商圈打造多主题、强互动的直播玩法，主播+商城主播带领用户解锁沉浸式体验，为用户打造优质的武林直播之旅，并以此将商圈线下优势传递给线上用户，让武林商圈再特殊时期依然能走进消费者生活，甚至扩大商圈的辐射面。
本次，武林商圈充分整合平台优势，将短视频种草、直播互动等玩法纳入其中，生动展现出“云上武林”的智慧商圈面貌，并以此举，为杭州下城区及天水街道的线下商圈攒聚消费势能，以点带面地提振市场信心，充分释放云消费活力，为广大线下综合体打开了“云上”新思路。
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