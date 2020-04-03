政府来帮扶 企业加速度

走在山西汇丰屹立环保公司的生产厂区，生产线正高速运转，粉磨机正隆隆作响，员工佩戴口罩在各自岗位上忙碌着。可前段时间，管理公司的蒋安生很是焦虑了一阵子。“预案有不足之处、疫情防护物资又急缺，企业复不了工怎么办？”汇丰屹立环保公司负责临汾市新冠肺炎疫情医疗废物应急处置。临汾市下辖的侯马市有关部门紧急协调，帮助该公司购置了6000只口罩、625升乙醇等防护用品。防护用品下发到生产一线后，企业于2月9日正式复产。

2月11日，临汾市下发通知，要求全面加快推进企业有序复工复产。各级各部门组织力量，“一企一策”分类指导，帮助企业解决资金、原料、运输等方面的困难。

地处临汾市的山西健康动力科技有限公司从生产烫伤膏和面膜产品火速转产，成为山西省第一家能够生产N95口罩的企业，从筹划到产品下线仅用了10天；侯马市的海亿康公司是临汾第二家口罩生产企业，2月6日成立，仅一周就火速进入试产阶段……临汾市口罩生产企业从“零”起步，短短时间达到5家。

蒲县采取“预案制定精细化”“生产供应保障化”等“七化”措施，给予复工企业政策支持、路径指引；侯马市科学把握复工复产梯次，实现了“横向强防控，纵向促发展”……

万鑫达焦化公司是临汾市民营焦化的龙头企业，疫情期间，万鑫达在生产中遇到了困难——煤场存煤严重不足，主要煤种短缺。同时，下游以生产甲醇、合成氨为主的两家企业也被迫停产。在关键时刻，襄汾县政府派出专人，与蒲县、乡宁两个产煤县协调，帮助企业解决了煤炭短缺问题。

翼城县搭建融资平台，共为12家企业融资700余万元。翼城县兴盛针织有限公司主要生产婴儿服装，该公司获得80万元授信后，生产进度进一步加快。公司负责人介绍：“订单已经排到今年8月份，目前原材料库存充足，正抓紧时间进行生产，确保赶制出来的货物能够如期发货。”

3月25日，山西省临汾市公共自行车单日骑行量达1.4万人次，这是临汾市近两个月以来单日骑行量最高的一天，标志着生产生活正加速恢复正常。

《 人民日报 》（ 2020年04月03日 07 版）

(责编：李枫、岳弘彬)