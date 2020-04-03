促进前沿领域技术迭代

本报北京4月2日电 （记者施芳）3月30日，中关村软件园主办的首场空中双选会开放3000余个岗位，上线半天就收到了上千份简历。由于供需对接火爆，下一场线上招聘会将提前启动，预计两场在线招聘将开放岗位超4000个，156家企业参与。“疫情之下，许多企业开发了新技术新产品，急需招聘专业人才。”软件园负责人说。
近年来，海淀加快布局人工智能、大数据、云计算、虚拟现实等前沿科技领域，突破了一批关键核心技术。疫情袭来，高科技企业紧密对接需求，瞄准关键领域，加快技术迭代，推动行业发展驶上快车道。
更多样的应用场景，意味着更广阔的发展空间。疫情期间，在人流密集场所，人工测量体温缓慢，易造成人员拥挤。格灵深瞳研发的双光源疫情检测设备，每分钟可检测200多名旅客，已在北京西站等100多个人流密集场所使用。汉王科技推出了针对佩戴口罩人员的全新人脸识别技术，设备对佩戴口罩人员识别顺利，通行快速精准，为各企业复工复产保驾护航。
为激励企业科研攻关，海淀区近期发布了促防疫稳增长15条政策措施，涉及鼓励企业科技防疫、减轻企业经营负担、加大企业金融支持、强化企业精准服务4个方面，预计投入资金约8亿元。15条政策中，海淀区还提出实施疫情防控应用场景计划，为新技术新产品提供更加广阔的试验田。
目前，中关村管委会已发布251家企业的371项战疫新产品和新服务，已有近90家企业的120多项技术产品达成合作意向。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】