促进前沿领域技术迭代

本报北京4月2日电 （记者施芳）3月30日，中关村软件园主办的首场空中双选会开放3000余个岗位，上线半天就收到了上千份简历。由于供需对接火爆，下一场线上招聘会将提前启动，预计两场在线招聘将开放岗位超4000个，156家企业参与。“疫情之下，许多企业开发了新技术新产品，急需招聘专业人才。”软件园负责人说。

近年来，海淀加快布局人工智能、大数据、云计算、虚拟现实等前沿科技领域，突破了一批关键核心技术。疫情袭来，高科技企业紧密对接需求，瞄准关键领域，加快技术迭代，推动行业发展驶上快车道。

更多样的应用场景，意味着更广阔的发展空间。疫情期间，在人流密集场所，人工测量体温缓慢，易造成人员拥挤。格灵深瞳研发的双光源疫情检测设备，每分钟可检测200多名旅客，已在北京西站等100多个人流密集场所使用。汉王科技推出了针对佩戴口罩人员的全新人脸识别技术，设备对佩戴口罩人员识别顺利，通行快速精准，为各企业复工复产保驾护航。

为激励企业科研攻关，海淀区近期发布了促防疫稳增长15条政策措施，涉及鼓励企业科技防疫、减轻企业经营负担、加大企业金融支持、强化企业精准服务4个方面，预计投入资金约8亿元。15条政策中，海淀区还提出实施疫情防控应用场景计划，为新技术新产品提供更加广阔的试验田。

目前，中关村管委会已发布251家企业的371项战疫新产品和新服务，已有近90家企业的120多项技术产品达成合作意向。

《 人民日报 》（ 2020年04月03日 07 版）

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