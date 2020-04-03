大数据产业及项目加快复工

“您好，请问您需要办理什么业务？”“您好，您的业务已办理成功，请问还需要什么帮助？” ……走进博岳通信乌兰察布基地，400多个座席此起彼伏的说话声和敲打键盘的噼啪声混在一起，乌兰察布市服务外包企业已恢复了往日的繁忙。

“大数据服务外包企业比较特殊，工作模式是全年不停业，员工轮休，工作场所人员密集。这场突如其来的疫情影响了我们企业员工准时返岗上班，影响了企业正常运作，乌兰察布市在此期间积极帮助我们协调，增开了专线公交，助力我们顺利复工复产。”博岳通信乌兰察布基地负责人李燕飞告诉记者，目前，企业员工全部到岗，企业实现正常运作。

大数据服务外包企业全面复工复产，复工率100%；内蒙古政务云大数据灾备中心项目签约落地；苹果公司乌兰察布数据中心项目建设如火如荼……连日来，随着多项应对疫情助力复工复产措施的有序平稳推进，乌兰察布市大数据企业疫情防控与复工复产并举，产能恢复呈良好态势。

为了缓解企业压力，推动企业复工复产，自2月15日以来，乌兰察布市结合疫情形势，逐个为企业解决实际困难，为企业复工复产按下了“加速键”。

室内电话接线忙业务，室外机械轰鸣忙生产。在苹果乌兰察布数据中心，焊接声、敲打声、机器轰鸣声不绝于耳，奏响了春日项目建设的“复工曲”。

作为乌兰察布市冬季不停工的一个建设项目，从1月19日起，苹果乌兰察布数据中心项目建设工人陆续返乡过年，但突如其来的疫情打乱了工作计划，解决人员到岗、恢复正常生产成了当务之急。“在市政府、区政府及相关部门的努力下，实现了从工人家门口到工地‘点对点’接送的方式，接回部分工人，解决了工人不足、无法正常工作的局面。截至目前，760名工人全部到岗。”承建苹果乌兰察布数据中心的中国建筑第八工程局有限公司项目经理何金介绍。

近年来，乌兰察布市初步形成了服务外包和大数据创业创新发展、大数据云计算产业集聚发展的新格局，大数据云计算产业成为引领当地发展的新增长极。为保证产业全面复苏并加速推进，乌兰察布市采取“绿色通道、并行办理、协调推进”等一系列措施，确保了各企业和项目加快复工，为实现今年经济运行目标奠定了基础。

《 人民日报 》（ 2020年04月03日 07 版）

(责编：李枫、岳弘彬)