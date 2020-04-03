北京“城市绿心”首个项目亮相

樱花庭院一角。

4月2日，来自北京城建的工人正在樱花庭院进行最后的彩绘作业。

“城市绿心”是北京城市副中心重点功能区之一，占地11.2平方公里，不仅有大面积绿化空间，还有剧院、图书馆、博物馆等文化设施。2020年国庆节前，这处“有生命的地标”将向市民开放。樱花庭院是“城市绿心”内首个落架亮相的建筑，为仿明清小式做法古建筑风格。

本报记者 贺 勇摄

《 人民日报 》（ 2020年04月03日 12 版）

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