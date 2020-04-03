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商务部出硬招实招力促消费

2020年04月03日08:15  来源：经济参考报
 

　　4月2日，记者在商务部例行新闻发布会上获悉，接下来，商务部将会同相关部门加大力度启动实体商店消费，同时保持线上新型消费热度不减，引导更多地方推出各类消费券、购物券、优惠券，全面激活消费市场。另外，汽车市场将作为接下来重点促消费领域，迎来众多支持举措。

　　商务部消费促进司副司长王斌表示，商务部将指导各地因地制宜组织开展以防疫保供促消费为主题、线上线下结合的“消费促进月”活动，做大做精“双品网购节”。引导具备条件的地区和企业，在符合相关法律法规和公正公开前提下，面向特定群体、特定商品、特定领域推出各类消费券、购物券、优惠券，促进人气回升和消费回补。

　　王斌介绍，为进一步活跃消费市场，商务部将推进复工营业。按照分区分级、精准施策原则，指导督促各地在防控措施到位前提下，突出重点，有序扩围，推动各类商场、市场复工复市，生活服务业正常营业。会同有关部门强化援企纾困政策落地，促进市场人气尽快回升，启动实体商店消费，保持线上新型消费热度不减，全面激活消费市场。

　　在培育新型消费方面，王斌表示，将推进线上线下深度融合，支持线上经济、平台经济发展，鼓励实体零售加快数字化转型，促进消费新业态、新模式、新场景普及应用。支持中心城市做强首店经济和首发经济，促进发展小店经济。

　　在促进汽车消费方面，王斌表示，汽车是国民经济重要的支柱产业，社零总额占比高，增长空间大，带动效应强，是当前扩大实物商品消费、促进消费升级的重要领域之一。

　　王斌同时指出，受多重因素影响，我国汽车销量连续两年走低。2019年新车销量2576.9万辆，同比下降8.2%。疫情加剧了汽车消费下滑压力，2020年1-2月销量下降42%。当前，境外疫情加速扩散蔓延，可能进一步影响汽车产业发展。

　　“党中央、国务院高度重视，国务院常务会日前审议通过了促进新能源汽车消费、降低二手车经销增值税税率、支持淘汰老旧柴油货车等政策措施。”王斌透露，下一步，商务部将加快推进放管服改革，促进稳定新车销售，推动有关地方放宽或取消限购措施，不断完善用车环境，加快修订《二手车流通管理办法》，繁荣二手车市场，尽快出台《报废机动车回收管理办法实施细则》，促进老旧汽车报废更新，持续推动释放汽车消费潜力。（记者王文博）

(责编：栗翘楚、庄红韬)
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