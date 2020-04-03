促进快递业与制造业深度融合发展意见印发

国家邮政局、工业和信息化部4月2日正式印发《关于促进快递业与制造业深度融合发展的意见》（以下简称《意见》）。《意见》提出，到2025年，快递业服务制造业范围持续拓展，深度融入汽车、消费品、电子信息、生物医药等制造领域，培育出100个深度融合典型项目和20个深度融合发展先行区。

《意见》指出，促进快递业与制造业深度融合发展，对推动制造业提质增效和快递业转型升级、建设制造强国和邮政强国，实现经济高质量发展具有重要意义。

《意见》提出，到2025年，快递业服务制造业范围持续拓展，深度融入汽车、消费品、电子信息、生物医药等制造领域，形成覆盖相关制造业采购、生产、销售和售后等环节的供应链服务能力，培育出仓配一体化、入厂物流、国际供应链、海外协同等融合发展的成熟模式，培育出100个深度融合典型项目和20个深度融合发展先行区。

另外，《意见》还提出深化产业合作、协同产业布局、提升服务能力、丰富服务产品、打造智慧物流、发展绿色物流、实施海外协同、推动重点突破等八大重点任务。（记者钟源）

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