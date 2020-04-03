银保监会副主席周亮：一季度银行业各项贷款新增近7万亿元

人民网4月3日电 （张文婷）4月3日上午，国务院联防联控机制举行新闻发布会，介绍增加地方政府专项债规模和强化对中小微企业普惠性金融支持有关情况。中国银保监会副主席周亮在会上表示，一季度银行业各项贷款新增近7万亿元，同比多增1.18亿元，有力支持了实体经济发展。

周亮表示，银保监会采取了一系列有效措施，引导银行保险机构大力支持企业复工复产，维护金融安全稳定，取得了积极成效。

与此同时，为了抗击疫情，银行保险机构认真履行社会责任，在国内捐款捐物、抗击疫情方面，已捐助约27亿元。同时，积极开展海外捐助，大力配合驻外使馆，为我国海外留学生、驻外中资机构人员免费提供口罩、消毒液等防疫物资。还向全世界59个受疫情影响比较严重的国家和地区提供一些力所能及的捐助。

他说，下一步，银保监会将抓好各项政策落实，全面提升服务实体经济质效，防控金融风险，深化金融改革，为打赢疫情防控阻击战，确保经济社会稳定健康发展作出贡献。

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