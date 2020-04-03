央行：绝不会让市场出现“钱荒” 钱也不能“变毛”

人民网北京4月3日电 （记者罗知之）4月3日上午，国务院联防联控机制举行新闻发布会，介绍增加地方政府专项债规模和强化对中小微企业普惠性金融支持有关情况。中国人民银行副行长刘国强在发布会上表示，现在看疫情对经济影响还没有超过2008年金融危机。绝不会让市场出现“钱荒”，钱也不能“变毛”，要实现M2和社会融资规模增速与名义GDP增速基本匹配且略高一点。

刘国强表示，疫情对世界经济冲击会很大主要体现在三个渠道：一是工业链渠道，企业要生产，原材料配不上，可能有一部分行业、企业就生产不出来；二是贸易渠道，有些企业、有些产品生产出来以后，卖不掉，没有订单；三是预期渠道，影响人的情绪，避险情绪在加强，市场在波动。

影响会不会超过2008年金融危机？刘国强表示，现在看还没有超过。同时也要看到，各国都出台了对冲政策，国际合作力度也在加大，下一步还要密切跟踪、高度关注。

谈及对我国的影响，刘国强说，一季度的数据现在还没有出来，按没有疫情的标准来衡量，数据不会好看。但也要看到，从边际变化，比如从3月份和2月份的比较看，3月份是明显的好转。“因此，疫情对中国经济的影响是暂时的，中国经济将继续展现极强的韧性，另外我们有丰富的工具和充足的政策空间稳定经济增长。”

下一阶段怎么干？刘国强认为，从央行的角度，是保障稳健的货币政策更加注重灵活适度，把支持实体经济恢复发展放到更加突出的位置。

一是分阶段把握好政策力度、重点和节奏。要根据不同阶段把握，保持流动性合理充裕，充分满足市场需求。“绝不会让市场出现‘钱荒’，钱也不能‘变毛’，实现M2和社会融资规模增速与名义GDP的增速基本匹配并且略高一点。”

二是继续用好3000亿元专项再贷款，继续用好5000亿元专项再贷款再贴现政策，这两个政策都已出台，要用得精准。

三是落实好普惠性再贷款再贴现新增的1万亿元，这也是再贷款再贴现。这1万亿元比前面的5000亿元覆盖面更广一些，做到和前面政策无缝衔接，不出现断档。

四是实施好定向降准，发挥好准备金工具的正向激励引导作用。

五是积极推进LPR改革，强化定价自律机制，引导银行适当向实体经济让利，促进企业综合融资成本下行。

六是加强国际合作，营造好的国际环境，与国际社会一起防治疫情、稳定经济。

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