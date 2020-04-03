福建泉州积极搭建政银企对接平台 促进企业复工达产

为进一步促进产业和金融合作，提高金融服务企业的质量和效率，帮助企业缓解资金压力，推动企业加快复产达产，促进工业经济稳定增长，福建省工信厅、福建省地方金融监督管理局、人行福州中心支行、福建银保监局3月30日联合举办福建全省产融合作政银企线上对接会，在福建省中小企业服务中心设立主会场，九地市和平潭综合实验区分别设立分会场。其中，泉州分会场设在泉州市中小企业公共服务平台，并同期举办政银企对接会。

泉州市工信局联合人民银行泉州中心支行、银保监局和金融局等部门前期做了大量工作，共同促进政银企精准对接。在泉州分会场共组织九牧集团、乔丹体育、柒牌股份、南威软件、美置智能家居等10家企业和工商银行、农业银行、中国银行、建设银行和兴业银行等5家银行就10个重点项目进行银企合作签约，签约总金额达63.4亿元，占全省签约总额307亿元的20.6%，签约金额全省第二。

为应对新冠肺炎疫情，泉州市工信局春节以来，积极行动、主动作为、靠前服务，建立工作机制，抽调30多名机关党员干部职工深入13个县（市、区）下层一线，抓防控物资生产，为企业提供“一盯一”、“点对点”服务，促复工复产；搭建“企业供需协作信息对接平台”，联合多部门合力打通产业链配套协同。联合市金融局、人民银行泉州中心支行向全市各金融机构推荐一批应急物资生产企业融资需求，联合金融局向金融机构发布两批融资需求企业名单，促进银企精准高效对接；联合金融局、财政局、人民银行泉州中心支行等单位共同搭建全市银行工作群，及时将企业融资需求在群里发布，有效提高银企对接的精准度和效率。联合市财政局、金融局、人民银行泉州中心支行共同启动了2020年省级应收账款试点项目奖励资金申报工作，引导大企业和供应链核心企业积极帮助疫情影响的供应链上游中小微企业实现供应链应收账款融资，构建供应链条企业互信互惠、协同配套发展的良好生态环境，促进产业链全链条加快复产达产。

疫情发生以来，泉州全市防疫相关企业和受困企业共获得金融机构贷款88.85亿元，帮助复工复产企业获得贷款238.65亿元；全市企业通过展期、宽限期等方式获得延期还款2963笔、涉及贷款金额12.59亿元，办理无还本续贷1459笔、金额39.4亿元，办理延期付息997笔、涉贷金额185.9亿元、利息2.26亿元，有力帮助泉州市工业企业纾解资金问题。泉州市坚持疫情防控和复工复产两手抓，三月中旬全市规模以上工业企业已全部开工。

活动中，省工信厅、人行福州中心支行分别介绍了全省复工复产和金融服务企业情况，省科技厅介绍了省“科技贷”情况；福州市、莆田市分别分享了推动产融合作工作经验；兴业银行（兴投资本）推介省技改基金，省建行、农行、邮储银行分别推介融资服务产品。本次活动还在线开设直播间，帮助银行、企业和金融顾问开展实时线上对接等活动，线上参会人员超过17.3万人。

(责编：栗翘楚、孙阳)