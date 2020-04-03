各地发行新增专项债券8255亿元 全部用于铁路、生态环保等重大基础设施项目建设

在4月3日的国务院联防联控机制新闻发布会上，财政部副部长许宏才表示，今年以来，按照党中央、国务院决策部署，根据全国人大常委会授权，财政部提前下达了2020年部分新增专项债券额度1.29万亿元。截至2020年3月31日，全国各地发行新增专项债券1.08万亿元、占84%，发行规模同比增长63%，预计约提前2.5个月完成既定发行任务。各地发行新增专项债券使用的项目8255亿元，占发行额的77%，按照国务院常务会议部署，各地发行的新增专项债券，全部用于铁路、轨道交通等交通基础设施、生态环保、农林水利，市政和产业园区等领域重大基础设施项目建设；各地用于符合条件重大项目资本金的专项债券规模约1300亿元，积极带动社会资本，扩大有效投资。从发行情况看，今年新增专项债券平均发行期限14.5年，其中10年期及以上长期债券发行9331亿元、占86%，较2019年全年占比（34%）提高52个百分点，与往年相比期限更加合理、与项目实际期限更加匹配。总体看，新增地方政府专项债券发行使用情况较好。

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