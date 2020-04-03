各地发行新增专项债券8255亿元 全部用于铁路、生态环保等重大基础设施项目建设

在4月3日的国务院联防联控机制新闻发布会上，财政部副部长许宏才表示，今年以来，按照党中央、国务院决策部署，根据全国人大常委会授权，财政部提前下达了2020年部分新增专项债券额度1.29万亿元。截至2020年3月31日，全国各地发行新增专项债券1.08万亿元、占84%，发行规模同比增长63%，预计约提前2.5个月完成既定发行任务。各地发行新增专项债券使用的项目8255亿元，占发行额的77%，按照国务院常务会议部署，各地发行的新增专项债券，全部用于铁路、轨道交通等交通基础设施、生态环保、农林水利，市政和产业园区等领域重大基础设施项目建设；各地用于符合条件重大项目资本金的专项债券规模约1300亿元，积极带动社会资本，扩大有效投资。从发行情况看，今年新增专项债券平均发行期限14.5年，其中10年期及以上长期债券发行9331亿元、占86%，较2019年全年占比（34%）提高52个百分点，与往年相比期限更加合理、与项目实际期限更加匹配。总体看，新增地方政府专项债券发行使用情况较好。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】