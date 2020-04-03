智慧计算，浪潮的“变”与“不变”

此次疫情,社会“智能化”被按下了加速键,传统信息社会向智慧社会升级,背后是海量计算力支撑。智慧时代,计算力成为与水、电一样最基本的社会基础设施之一。

为智慧社会提供底层动能的正是“智慧计算”。浪潮是智慧计算最早提出者和行业引领者,智慧计算战略进化和升级是浪潮关于计算发展的全局性认知和对未来趋势的前瞻性判断。

“云”上诞生的智慧计算

2015年,信息技术向以云计算为基础的智能化发展,浪潮提出“计算+”战略,实现数据中心级别的弹性伸缩和超大规模扩展,让数据中心像计算机一样运行和管理,完成云计算时代的业务创新。中国也正成为全球最大服务器市场,浪潮明确了“五年进入全球前三”目标。

实施“计算+”同时,浪潮一直在思考计算发展的未来:人类社会正从信息时代向智能时代过渡,智慧计算将成为整个社会智能化发展的推动力。

智慧计算需要什么?谷歌16000个处理器,学习1000万帧图片,10天学会认识一只猫,说明智慧计算离不开云计算,也离不开大数据平台;但认识一张猫图片对人类来讲只需13毫秒,这也表明智慧计算的发展不仅仅是云计算的累积,还需要有更加智能的算法和智能工具,是云计算、大数据、深度学习的深度融合产物。

AI元年,智慧计算清晰落地

浪潮通过系统的总结,将计算形态分为科学计算、关键计算和智慧计算三类,其中智慧计算预测占比从2015年的四分之一左右到2020将超过一半,到2025年或许超过三分之二,成为计算产业里面最重要、最主要的组成部分。

2016年,浪潮首次明确“智慧计算”战略,这一年也是AI走向大众的元年。同年,国内市场浪潮服务器排名第一、AI市场第一、互联网市场第一,浪潮正从中国第一迈向全球领先。

2017年,浪潮将智慧计算定义为以云计算为基础平台、大数据为认知方法、深度学习为优化工具的技术,简称CBD,三大支柱是计算、数据和算法。这一年,浪潮智慧计算在产业加速落地,研发最多种类AI服务器,包括全球最高密度AI服务器和全球最大规模AI服务器阵列,浪潮AI服务器增长600%,4.5倍于全球平均增长。至此,浪潮进入全球前三,提前三年实现目标。

AI内核引爆智慧计算

浪潮联合IDC发布的《中国人工智能计算力发展评估报告》预测,2025年以后,AI 在新兴经济和数字经济中的应用场景将越来越多,尤其是数字经济的应用潜力会更大。2018年,浪潮继续深化智慧计算战略,提出“计算力是生产力”、传统IT基础设施将呈现融合、开放、敏捷等全新特点,同时明确了新的五年目标“实现服务器全球第一”。2018年末,中央经济工作会议正式提出新基建,新基建在IT领域内容与浪潮智慧计算基本吻合。

浪潮是全球增长最快的主流服务器厂商,在支持其高速发展的众多因素中,AI发挥了重要作用。2018年,浪潮成为全球最大AI服务器供应商,在中国以超过50%的份额保持第一,超过所有其他厂商份额总和,BAT、中国移动、中国电信、平安科技等都是浪潮AI产品的客户。2019年,浪潮提出“AI计算是智慧未来核心动力”,发布元脑计划,打破制约产业AI化的瓶颈,积极推动AI在各行业的应用。

从2015年到2020年,不变的是,浪潮始终坚持“智慧计算”战略,高举AI大旗,推进产业AI化;变化的是,浪潮致力于构建新型合作伙伴关系,将松耦合的商务合作模式升级为涵盖技术、研发等全业务链的紧耦合价值合作模式,持续赋能合作伙伴实现共赢发展。

4月9日，IPF2020浪潮云数据中心合作伙伴大会即将在线举行。新基建机遇下，浪潮又将有哪些“变”与“不变”，值得期待。（一鸣）

(责编：栗翘楚、孙阳)