中建八局南方公司开展花样“主题党日+”活动

深圳新闻网4月3日讯(见圳客户端、深圳新闻网记者 何静 通讯员 韦荣贵)为充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,中建八局南方公司组织开展了主题为“把初心落在行动上,把使命担在肩膀上”的3月份党日活动,通过明确主题、灵活组织,积极推行“主题党日+”,把党员活动与鲜明的活动载体结合起来,增进了党组织活力、凝聚起了党员力量。

开展“主题党日+固定学习”。安装分公司党总支对援建深圳市第三人民医院应急院区人员进行表彰,并线上分享3名党员援建故事,号召广大职工向先进学习,营造良好氛围。广州分公司机关党支部实行党员轮流领学制度,调动党员学习的主动性和积极性。深圳国际农产品物流园项目党支部开展线上学习活动,党员将所思、所想、所悟在微信群中进行交流,引导支部党员发挥先锋模范作用,全力做好疫情防控和复工复产工作。

开展“主题党日+疫情防控”。深圳国际农产品物流园项目党支部主动联系平湖街道办、布吉街道办,开展“战‘疫’主题党日活动”,凝聚战“疫”力量推动项目周边的疫情防控工作,并向街道捐赠了口罩、酒精、测温枪等急缺防疫物资,收到了平湖和布吉街道办的感谢信。海南分公司机关党支部联合业主、社区居委会开展主题为“关爱工友健康,远离疾病伤害”针对全体工友的主题免费体检活动,避免大规模用工的疫情防控风险,确保复工复产平稳有序进行。清远奥体项目党支部组织党员上街为市民讲解防疫知识、测量体温、消毒知识并分发口罩,收到广大市民的一致好评。

开展“主题党日+工程进度”。中山大学·深圳建设工程项目党支部发挥战斗堡垒作用,按下施工生产“快进键”,3天完成600人的悬挑结构施工团队集结,组织1200人在8万平方米作业面上安装250万块陶砖,开足马力抢抓工期,把失去的时间抢了回来,被深圳媒体称赞“再一次创造了深圳速度”。大浦高速八分部项目党支部通过成立党员突击队,党员带头深入现场、组织科学抢工,倒排工期,责任到人,决心为实现2020年通车目标拼搏奉献。桂林华润三期项目党支部、崇左市城南区商业综合体项目党支部、中泰产业园项目党支部、广西医科大学附属五象新区医院项目党支部等10个党支部,通过邀请当地医院、联合业主单位等开展防疫演练,为施工生产保驾护航,掀起“大干快上”的施工氛围,吹响了产能恢复率的“冲锋号”。

开展“主题党日+志愿服务”。广西分公司机关党支部将主题党日融入学雷锋志愿服务,联合共青团南宁市委、南宁市青年志愿者协会,累计对26家医院、学校、社区、企业等单位进行了公益消杀、“除四害”志愿服务,消杀面积达45万平方米,助力师生早日顺利复学。中山大学·深圳建设工程项目党支部举行“青春战疫、志愿同行”主题党日活动,组织党员到深圳市光明区光明街道东周社区派发防疫宣传册、张贴防疫海报,协助社区为隔离的居民采购食材和日用品等,用实际行动助力社区防疫工作。昆明机场项目党支部迅速响应官渡区云桥医院应急献血请求,组织13名职工为生命垂危的病人献血超3000毫升。汕头市亚青会场馆项目党支部联合汕头市总工会开展“特别的爱给特别的你”党日活动,为450名环卫工人送上鲜花和慰问品,向始终坚守在一线的他们表达最崇高的敬意。

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