2020年全国乡村传统艺术作品主题征集活动启动

人民网北京4月3日电 （张桂贵）日前，由中国农民丰收节组织指导委员会办公室主办的2020年全国乡村传统艺术作品主题征集活动正式启动。活动主题为“同庆丰收、共迎小康”，将征集一批形式多样、构思巧妙的乡村传统艺术作品。
本次征集面向全国，以农村非遗传承人、民间艺人等农民创作为主，欢迎各界爱好者积极参与。作品不限类别和表现形式，最大程度覆盖各地各民族乡村优秀传统艺术品形式，展示灿烂的农耕文化，展现光明的振兴图景，增强丰收节的文化质感，全面展示广大农民在全面小康路上的精神风貌。征集阶段可以通过快手、今日头条、西瓜视频、抖音等新媒体平台报送作品的图片或短视频，活动组委会将推选出一批优秀作品，并根据征集情况组织入选者报送实物，参加展览展示活动。
征集活动将于今年8月10日截止。
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