人民网>>财经

2020年全国乡村传统艺术作品主题征集活动启动

2020年04月03日19:44  来源：人民网
 

人民网北京4月3日电 （张桂贵）日前，由中国农民丰收节组织指导委员会办公室主办的2020年全国乡村传统艺术作品主题征集活动正式启动。活动主题为“同庆丰收、共迎小康”，将征集一批形式多样、构思巧妙的乡村传统艺术作品。

本次征集面向全国，以农村非遗传承人、民间艺人等农民创作为主，欢迎各界爱好者积极参与。作品不限类别和表现形式，最大程度覆盖各地各民族乡村优秀传统艺术品形式，展示灿烂的农耕文化，展现光明的振兴图景，增强丰收节的文化质感，全面展示广大农民在全面小康路上的精神风貌。征集阶段可以通过快手、今日头条、西瓜视频、抖音等新媒体平台报送作品的图片或短视频，活动组委会将推选出一批优秀作品，并根据征集情况组织入选者报送实物，参加展览展示活动。

征集活动将于今年8月10日截止。

(责编：张桂贵、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved