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【复工复产更有“数”】让税收大数据“开口说话”

2020年04月05日10:46  来源：央广网
 

　　据中央广播电视总台经济之声《天下财经》报道，各地按下复工复产“快进键”。如何精准施策、有序推进复工复产？数据作为一项关键生产要素，正在成为决策和行动的“辅助线”。在这其中，税收大数据由于覆盖面广、及时性强、颗粒度细，蕴藏无限潜力。中央广播电视总台经济之声推出系列报道《复工复产更有“数”》。

　　国家税务总局今天（31日）表示，春节后复工以来，全国企业复工、复产、复销逐周向好。而支撑这一结论的正是税收大数据，更准确地说，是增值税发票大数据。

　　增值税发票大数据为何能“透视”复工复产进度？数据分析又如何让增值税发票大数据“开口说话”？

　　对此，北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长、税收大数据实验室负责人李旭红解释，增值税是我国第一大税种，涵盖国民经济的各个领域。企业有生产就有销售，有销售就要开具增值税发票。在目前“T+0”的数据采集方式下，增值税发票开具的活跃度，在一定程度上能及时反映复工复产的进度。“我们可以把数据进行同比，也就是和去年同期相比，也可以进行环比，也就是和上个月相比。通过这些对比，都可以看到复工复产的情况。”

　　除了反映复工复产进度，作为链条税，增值税的发票大数据还能发现产业链上下游企业存在的问题，从而帮助打通“堵点”、补上“断点”。

　　李旭红解释，手掌大的增值税发票上面有丰富的信息，包括购货方、销货方、不含税的销售收入等。对于一家企业而言，购买原材料是花出去钱、在增值税上反映为“进项”，销售产品会收到钱、在增值税上是“销项”。由于上下游产业相互联系，“进项”和“销项”上的变化，反映了进货和销售的难易和顺畅程度，也能够折射产业链上的“堵点”和“断点”。

　　李旭红说：“比如一家汽车制造商要造整车，要购买发动机、变速箱等。不同产业之间存在上下游关系，当它在购进这些原配件的时候，进项发生变化，或许就能看到整个产业链有没有发生断裂、供不上货的情况，从而精准施策，解决这些问题。”

　　眼下，各地都在积极利用税收大数据，一方面从微观层面精准帮扶企业复工复产、确保产业链和供应链稳定运转；另一方面从宏观层面分析追踪经济运行态势，精准辅助政府决策。

　　全国政协常委、中国税务学会副会长张连起说：“税收大数据的价值不仅在于容量大、类型多，更重要的意义在于让经济运行更加有数，为提升国家治理效能提供有力支撑。”

　　与此同时，李旭红说，如何加强数据治理能力也将成为一个新课题，“未来看治理能力的高低，其中很重要的一点就是对数据的把控能力、驾驭能力。”（央广网记者刘柏煊）

(责编：栗翘楚、孙阳)
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