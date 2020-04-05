【复工复产更有“数”】税收大数据“搭桥” 打通销路有新招

据中央广播电视总台经济之声《天下财经》报道，在疫情防控常态化的背景下，各地按下复工复产的“快进键”。如何精准施策、有序推进复工复产？数据作为一项关键生产要素，正在成为决策和行动的“辅助线”。在这其中，税收大数据由于覆盖面广、及时性强、颗粒度细，助力企业特别是中小企业畅通上下游产业链。中央广播电视总台经济之声推出系列报道《复工复产更有“数”》。

全球疫情不断拉响警报，不少国家采取封港封航，外贸订单也随之被暂停或取消，这对于国内部分产能正在爬坡的出口企业来说，无疑是复工复产的“倒春寒”。

“目前我们出口到巴西的订单，客户已通知全部取消，共计电蚊拍41万多个，直接被取消掉的订单涉及到货值约70万美元。”浙江东阳市航晓电器有限公司财务会计贾俊君一筹莫展。

突然流失的外贸订单和损失的大批货款，可能会让这家正在复工复产的小微民营企业停滞不前，甚至陷入恶性循环。贾俊君说：“滞销会造成我们已经生产好的产品积压在仓库、大部分用于打算生产这批订单的原材料也会积压在仓库，这就导致我们现金流积压。另外，货款收不进来，资金无法回笼之后，新订单的原材料也不能及时购进，造成我们生产开工不足，员工流失，就会形成一个恶性循环。”

如何打通销路迫在眉睫。贾俊君尝试在浙江税务征纳沟通平台上发布了一条求助信息。在短短12个小时里，税务部门就找到了打通销路的突破口，当中的关键就是依靠税收大数据为产销“搭桥”。

国家税务总局浙江省税务局税收大数据和风险管理局局长卢军告诉记者：“我们依托浙江税收大数据平台，通过发票信息、登记信息等大数据查询分析，根据‘产品名称’等关键词，帮助企业寻找潜在的经销商。”

通过一系列大数据分析，税务部门匹配出了东阳当地销售相关电蚊拍的商家有10家，其中，一家连锁超市恰好急需电蚊拍的货源。在贾俊君发出求助信息的第二天下午，两家企业就签订了合同。

一度滞销的产品经过再加工由出口转内销，第一批电蚊拍目前已上架销售。贾俊君说：“预计10多天时间就能把第一批电蚊拍销售完毕。这样我们原本的担心就没有了，缓解了我们出口滞销产生的压力，复工复产就更加有信心了。”

复工复产的“进度条”在不断往前走，税收大数据的服务能力也在跟着往前跑。在卢军看来，在复工复产的每个阶段，产业链的“堵点”和“断点”都会有所变化。在稳定供应链和产业链、稳外贸方面，税收大数据还有很大的潜力可以释放。

卢军说：“第一阶段，复工复产初期存在的问题主要是缺少原材料、暂时找不到供应商等，这个阶段我们主要利用税收大数据帮助企业寻找上游‘原材料替代供货商’；第二阶段，大部分企业已复工复产，但是有的企业产品出现滞销。这个时候我们利用税收大数据围绕下游采购市场开展分析，帮助企业拓展销路，与此同时，目前国外疫情形势严峻、海外市场萎缩，我们利用税收大数据为企业寻找国内的‘潜在采购商’。”

目前，浙江税务部门已为400多户复工复产困难的企业找到了8000多家原材料替代供应商，为约100户企业找到了9000多家产品替代购货商。

最新税收大数据监测显示，在刚刚过去的3月，制造业和外贸大省浙江增值税开票户数比2月大幅提高38.4个百分点，企业复工复销回升明显。（央广网记者刘柏煊）

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