广西：税收大数据为复工复产“赋能”

人民网北京4月6日电 （记者车柯蒙）“没想到这么顺利提前完成订单，多亏了税务部门的增值税发票系统查找筛选，帮助我们找到上游供应商。”在税收大数据的助力下，玉柴机器仅用了3天不到的时间就完成了复工以来首批交付给湖北区域防疫用车的发动机订单。

在疫情防控和企业复工复产叠加的关键期，广西税务部门按照“数据服务大局要尽力”的要求，积极挖掘税收大数据的“金山银矿”，为支持复工复产和稳定经济运行赋能。

数据分析护航经济运行

税收是经济发展的晴雨表。据统计，广西规模以上工业企业复工率从2月上旬的不到20%，快速恢复至3月1日的99.7%，全区14个设区市中有12个实现100%的复工率。数字背后，也有税收数据贡献的一份力量。

在服务宏观经济分析方面，广西税务部门定期将税务数据与发改、统计、电力等部门的数据互联比对，多角度、多维度反映企业复工复产情况和经济运行动态，尽力为党委政府科学决策服务。

在服务微观企业运行方面，广西税务部门通过“金税三期”系统、电子底账系统和增值税发票税控V2.0系统，对全区6000多户重点税源企业、千户集团成员企业、规上企业开展税收数据样本分析，锁定决策参谋的“靶心”。

柳州市税务部门对165户重点税源企业开展了20项问卷调查，发现企业复工复产过程中产业链不完全配套的难题，进而向党委政府提出8条建议。

北海市税务部门运用增值税发票系统数据，重点分析石化行业、重点税源企业、小微企业生产经营情况，形成企业复工复产调研报告13篇。“税务部门不仅按周统计分析了公司今年与去年春节复工后增值税发票的开具情况，还按周统计分析了企业复工人数变化情况，并提出针对性的意见建议，有效助力了我们企业复工复产。”广西北海精一电力器材有限责任公司财务负责人潘秀玲说。

数据集成加速优惠落地

新冠肺炎疫情发生以来，国家先后出台了四批助力疫情防控和企业复工复产的税费减免政策。广西税务部门加强与发改、工信、卫健、红十字会等第三方部门的数据交换，多渠道推进数据集成，快速锁定了可能享受政策的广西援鄂医护人员名单964人、广西疫情防控重点保障物资生产企业名单417户、支持疫情防控捐赠单位名单2173家，加速优惠政策精准落地。

在梧州，税务部门在广西税务局下发捐赠单位名单的基础上，又通过三方数据比对，精准识别出支持疫情防控捐赠单位51户。“我们捐赠的417万元物资刚发出去，税务部门的减税降费政策就送上门来了，预计我们可以减免税费116万元。”广西梧州制药集团财务管理中心副经理易运红说。

在贵港，税务部门依托金税三期系统，从生活服务业等四大行业的7.2万户纳税人中筛选出3308户可能享受免征增值税的纳税人，开展精准辅导。

在钦州保税港区，税务部门通过金税三期系统对已开具发票的137户企业、11402份发票进行全覆盖扫描，对未享受支持疫情防控税收优惠政策的纳税人进行“一对一”精准辅导。通过增值税发票数据扫描，钦州保税港区税务部门定位到广西北部湾国际联运发展有限公司运输了20个集装箱柜的保障物资，顺利帮助企业享受了免征增值税优惠。

数据应用打通供应链条

“多亏税务提供了信息，我们第一时间找到了原材料供应商。”2月底，柳州市税务部门在跟踪分析柳钢集团2月复工以来增值税发票情况时，发现其对上游企业的原材料购进额大幅下滑，经过了解得知柳钢的冶炼溶剂所需的石灰石块、白云石块等原材料每天供应量缺口较大，厂内库存仅能维持不到2周，若熔剂无法继续供应，柳钢将面临限产和部分停产的境地。

为此，柳州市税务部门专门通过增值税发票系统关键词查找和用票数据比对的方式，筛选出柳州市范围内的石灰石块、白云石块加工生产企业27户，根据企业实际需求，为其联系并配对了柳城县社冲乡会龙采石场、柳州市五寨山建材等公司作为替代供应商，解决了企业上游供应链难题。

针对不少复工复产的企业受疫情影响供应链中断的情况，广西税务部门积极发挥增值税发票链条全、信息完整、上下游供给明了等优势，帮助企业打通上下游供应链条。

2月10日，刚刚复产的广西银亿新材料有限公司由于主要物流公司沛县诚信运输尚未完全开工，发往下游企业的产品出现了积压的情况，就连公司第一笔发往湖南的产品也只能由购买方派车队前来提货。了解到企业困难后，玉林市税务部门根据辖区内物流企业开票和领票情况浮动变化，帮助筛选并联系了本地3家已完全恢复运营的物流公司，及时解决了企业下游产品运输难题。

同样，河池市宜州区唯一一家制糖企业广西博庆食品公司也因为物流问题犯了难。由于河池市内货运物流基本尚未复工，甘蔗等制糖原材料无法及时运输，制糖企业面临着在1-3月榨季黄金期内停产的困境。河池市税务部门通过金税三期系统输入行业、名称、发票等关键信息检索，为企业筛选出符合要求的金瀚宇物流房地产公司运输分公司，并第一时间帮助联系运输公司派出400辆运输车辆开展甘蔗运输工作，助力制糖企业提前完成榨季制糖生产目标。

数据驱动破解企业难题

在复工复产的攻坚期，广西税务部门还以税收大数据为驱动，“感知”企业生产经营变化，及时提供用票、退税、银税互动等服务，帮助解决复工复产路上的种种难题。

防城港市税务局建立联合分析机制，通过跟踪分析周期性增值税专用发票情况，发现广西盛隆冶金有限公司在技术改造提升产能过程中难以及时取得发票，便主动协调技改涉及到的本地企业及时按照规定开具发票，解决了盛隆冶金“开票用票难”问题。

梧州市税务局对纳税人的领票信息和开票信息进行跟踪比对分析，对发票结存数量较少的纳税人，提供“发票网上领，快递免费送上门”暖心服务，累计为206户次的企业办理了发票网上申领免费寄递业务，成功寄递发票12871份，解决企业“领票难”问题。

桂林市税务部门也通过完成申报退税数据比对，帮助溢达纺织公司获得了324.1万元的退税款，解决了企业复工复产的资金困境。南宁市税务部门还通过金税三期系统筛选比对，为受疫情影响的生活服务业及相关行业的7317户个体工商户调减定期定额核定税费约1.6亿元，调整面达89%，有效解决了小规模纳税人“资金难”问题。

崇左市税务部门则通过综合分析提取企业“留抵税”信息，与银行进行纳税信用评价数据直连共享，为中小企业提供免抵押、纯信用的“留抵税贷”金融产品，累计为辖区内9户企业授信1248.16万元，阶段性实际发放贷款303.16万元。来宾市税务部门也积极筛选企业纳税数据清单传递给金融企业，助力企业获取“税务贷”“复工贷”等授信融资产品，解决企业“融资难”问题。

(责编：车柯蒙、孙阳)