央行持续推进法定数字货币研发

本报北京4月5日电 （记者徐佩玉）中国人民银行2020年全国货币金银和安全保卫工作电视电话会议近日在京召开。会议就2020年重点工作作出部署，提出要坚定不移推进法定数字货币研发，系统推进现金发行和回笼体系改革，加快推进钞票处理业务、发行库守卫和发行基金押运转型。

据介绍，新冠肺炎疫情发生以来，货币金银和安全保卫系统强化现金供应和流通管理，全力保障现金供应和使用安全。下一步，货金、保卫工作要切实提高服务实体经济、服务高质量发展的能力，尤其是准确研判现金供应总量的能力、多层次满足现金需求结构性差异的能力和数字经济条件下现金服务的适应能力，持续推动业务转型。

会议透露，今年将组织实施普通纪念币市场化发行，打造便利整洁安全和谐的现金流通环境，完善齐抓共管的反假货币工作机制，促进货币史研究与非标金银清查工作，加强对钱币市场的引导和管理。此外，还将稳步推进大额现金管理试点，全面提升内部管理水平。

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