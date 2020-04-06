原标题：商务部：我国外贸企业复工复产继续呈现良好态势

央广网北京4月5日消息（记者杨森）据中央广播电视总台中国之声《新闻晚高峰》报道，日前，商务部相关负责人表示，我国外贸企业复工复产继续呈现良好态势。下一步将会重点提升中国制造在全球产业链、供应链的竞争力。

与此同时，受世界范围内的疫情影响，不少外贸企业在复工复产过程中面临订单流失、运输不畅等难题，针对这些难点、痛点，一系列举措密集出台，保市场、保份额、保订单，全力稳住外贸基本盘。

商务部外贸司二级巡视员刘长于在本周举行的商务部例行发布会上介绍，据统计，截至3月30日，全国75.6%的重点外贸企业复产率超过70％，这一数字比上周又提升了4.2个百分点。湖北省也有超过50%的外贸企业复产率超过70％。

随着疫情在全球扩散，给各国经济造成冲击，原本增长乏力的国际市场需求更是“雪上加霜”。世贸组织预计今年全球贸易将大幅下滑，给我国外贸恢复、发展带来了新的挑战。有关调查显示，国内几千家外贸企业存在出运和收汇被迫推迟的情况，甚至部分订单出现转移。每年3-5月是出口下单的高峰期，不少外贸企业出现新订单不同程度下降，而物流堵点也从国内变成国际，欧美多地港口关闭、航线停飞，空中运力缩减了一半、费用大幅上涨。部分高技术中间件、新材料面临断供的风险。

商务部指导各地商务主管部门，在产业链集中的重点地区和外贸领域龙头企业、关键环节，建立重点外贸企业复工清单，精准帮扶，协调复工审核部门加快推动产业链上下游复工复产，保障外贸产业链、供应链畅通运转。下一步商务部将继续采取有效措施，巩固外贸传统优势，大力培育以技术、质量、品牌、服务为核心的外贸竞争新优势。刘长于表示：“培育一批在全球范围内有竞争优势的大企业和一大批富有活力和创新力、专业化程度高、协作能力强的中小企业，培育一批市场渗透力强的国际营销网络，培育一批国际知名度高、影响力大的贸易平台，培育一批外贸自主品牌，不断提升中国制造在全球产业链供应链的竞争力。”

与此同时，稳住加工贸易，着力提升加工贸易技术含量和附加值。刘长于指出：“要推动加工贸易由组装向技术、品牌、营销转变，促进加工贸易生产制造与服务贸易融合发展。要支持中西部和东北地区承接梯度转移，支持加工贸易企业开拓国内市场，促进内外贸一体化发展。”

各省区市也相继出台具体举措，江苏省围绕金融支持、税费减免、援企稳岗、优化营商环境等政策，形成惠企援企政策合力，加大金融支持和风险保障。江苏省商务厅副厅长周常青表示：“在外防输入、内防反弹的疫情防控策略下，积极为外贸外资企业协调解决国际供应链畅通，境外人员返岗等方面遇到的各类问题，支持外贸企业开展出口产品国内市场销售，提升用好国际国内两个市场、两种资源的能力。”

辽宁省通过减少进出口业务流程，缓缴或减免相关费用等措施，满足当前企业在流动资金和融资方面的需求，助力外贸企业复工复产。辽宁省商务厅外贸管理处处长张卫东说：“扩大了信保政策的覆盖面，加大了对企业信贷的支持规模，同时我们和海关部门确定了绿色通关的具体工作模式，降低企业的生产成本。”

目前，我国外贸企业复工复产已经取得积极成效，面临外围需求萎缩、订单流失等问题。我国有能力发挥全产业链优势，转危为机，确保外贸企业复工复产保持平稳有序态势。刘长于说：“我们有信心战胜当前的困难和挑战，全力稳住外贸基本盘。”

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