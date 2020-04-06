华北空管保障援鄂医疗队凯旋 两架航班缩短航程30分钟

人民网北京4月6日电 （记者乔雪峰） 4月6日，国航046和国航048两架飞机将搭载多名援鄂医护人员从武汉返回北京，华北空管局接到通知后，高度重视，要求管制部门以最快速度精心准备，积极协调，确保顺利护航医护人员们凯旋。

空管中心接到保障任务后，提前部署，精心调配，启动重点航班保障预案，领导靠近一线指挥，安排骨干值班力量，协调空中绿色通道，为确保航班飞行安全、顺畅，管制各部门密切配合，积极与周边管制单位协调，优化飞行路线，为英雄航班缩短飞行时间。设备和气象部各司其职，提供优质的通信导航监视服务和气象信息服务，以最优先待遇为英雄凯旋保驾护航，确保万无一失。

13时20分、13时30分两架航班进入进入华北空域，空管中心区域管制室主动为包机开辟“绿色通道”，指挥其直飞北京终端管制移交点，同时协调多个管制扇区，疏导空中流量，避免飞行冲突，满足包机顺畅飞行的需求。进近管制室提前做好冲突预测，安排好进港次序，进一步细化调配，确保了医务人员包机的优先落地。塔台管制室合理安排地面滑行路线，配合机场地面做好接机准备工作。流量管理室则全程关注飞行动态，做好信息通报和动态更新工作。14时37分、15时03搭载北京支援武汉医疗队员的两架包机平稳降落在北京首都国际机场。

华北空管局每个单位、每个部门、每个岗位都各司其职、精心安排，从空中到地面实施全过程无缝隙保障，零距离服务，营造空中坦途，为逆行航班了提供优质高效的空管保障，使得搭载援鄂医护人员的包机比计划飞行时间分别缩短了23分钟和7分钟。

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