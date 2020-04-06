境外包裹“回程难”？ 海关总署：确保通关验放“零延时”

人民网北京4月6日电 （栗翘楚）2020年4月6日，国务院联防联控机就依法防控境外疫情输入最新情况举行新闻发布会。发布会上，针对疫情期间从境外邮寄回来的包裹时间明显延长的问题，海关总署卫生检疫司副司长宋悦谦表示，受新冠肺炎疫情影响，境外往返我国的一些国际航班停航、减班，国际空运邮路受阻、邮寄入境的物品积压滞留境外机场，邮件运回国内压力增大，这也是境外包裹“回程难”的主要原因。海关总署支持邮政企业开通临时邮路，加强入境地和目的地的海关协同，对抵达的邮寄包裹等实施“即到即验、即放即发”，确保通关验放“零延时”。

下一步，海关将继续协同相关部门构建疫情防控物资“应急通道”，切实保障疫情防控期间邮路畅通，帮助将积压在境外的邮件物资运回国内，保障邮件物资快速清关放行。此外，随着境外疫情的扩散蔓延，目前出境包裹同样也出现了邮寄时间较长的问题，海关将通过支持邮政企业开通多条出境临时邮路等措施，保障邮路畅通。

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