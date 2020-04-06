境外包裹“回程难”？ 海关总署：确保通关验放“零延时”

人民网北京4月6日电 （栗翘楚）2020年4月6日，国务院联防联控机就依法防控境外疫情输入最新情况举行新闻发布会。发布会上，针对疫情期间从境外邮寄回来的包裹时间明显延长的问题，海关总署卫生检疫司副司长宋悦谦表示，受新冠肺炎疫情影响，境外往返我国的一些国际航班停航、减班，国际空运邮路受阻、邮寄入境的物品积压滞留境外机场，邮件运回国内压力增大，这也是境外包裹“回程难”的主要原因。海关总署支持邮政企业开通临时邮路，加强入境地和目的地的海关协同，对抵达的邮寄包裹等实施“即到即验、即放即发”，确保通关验放“零延时”。
下一步，海关将继续协同相关部门构建疫情防控物资“应急通道”，切实保障疫情防控期间邮路畅通，帮助将积压在境外的邮件物资运回国内，保障邮件物资快速清关放行。此外，随着境外疫情的扩散蔓延，目前出境包裹同样也出现了邮寄时间较长的问题，海关将通过支持邮政企业开通多条出境临时邮路等措施，保障邮路畅通。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】