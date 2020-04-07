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入境旅客全部实施核酸检测（国务院联防联控机制发布会）

加大对隐瞒疫情入境者失信惩戒力度

2020年04月07日08:18  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京4月6日电 （记者邱超奕）截至4月5日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例1299例，其中重症病例265例；累计治愈出院病例77078例，累计死亡病例3331例；累计报告确诊病例81708例，现有疑似病例88例。新增无症状感染者78例，其中境外输入40例；当日转为确诊病例5例，全部为境外输入；当日解除医学观察50例。尚在医学观察无症状感染者1047例，其中境外输入275例。4月5日，除湖北外，现有本土重症病例降至9例，湖北除武汉外降至3例。

　　6日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍依法防控境外疫情输入最新情况。

　　海关总署卫生检疫司副司长宋悦谦介绍，绝大多数进出境人员都能遵守规定，如实填报健康状况，但仍有少数人员在填报健康申明卡时隐瞒疫情、掩盖症状，企图蒙混过关。对于相关违法行为，海关将依法给予警告或最高3万元罚款的行政处罚，情节严重的将移送司法机关，追究刑事责任。与此同时，海关还会加大失信惩戒力度，比如将被处罚人员列入海关失信旅客“黑名单”等。

　　当前，我国境外输入病例持续增加，已超过950例。为加强边境管控，国家移民管理局边防检查管理司司长刘海涛表示，国家移民管理局构筑起三道防线，一是入境前，提前全程掌握入境人员的动态信息，开展大数据分析，已从中排查出来自重点疫情国家地区的人员，或有相关旅行史、居留史的人员20余万人次，发现确诊病例391人，占境外输入病例的四成多；二是入境时，在口岸设立重点疫情国家地区入境人员专门区域和通道，对每一名入境人员逐一询问、查验；三是入境后，将相关出入境人员信息实时通报各地联防联控机制，对违反隔离期限规定拟出境的一律阻止，并移交主管部门依法处理。

　　3月29日，中国民航局实施进一步调减国际客运航班量的“五个一”措施后，截至4月5日，累计入境国际客运航班112班，8天入境旅客约2.1万人。通过航空口岸入境人数从实施之前的每天约2.5万人减至不足3000人，有效防范了疫情输入性风险。中国民航局飞行标准司副司长韩光祖表示，对一些需求集中、飞行目的地有接收保障能力的城市，民航局已启动重大航空运输保障机制，安排临时航班协助海外公民回国。3月4日—4月3日，共安排11架次临时航班协助在伊朗、意大利和英国的1827名中国公民回国，接回人员以留学生为主。

　　陆路入境防控方面，我国有陆地边境开放口岸91个，还有众多边民通道、便道、小路，刘海涛说，国家移民管理部门从严限制不必要的出入境活动，禁止第三国人员从边境口岸出入境，暂停陆路口岸通道客运功能，境外人员包括边民出入境数量已从之前每日6万多人下降到1万余人次，降幅超过八成。

　　下一步，海关将全面加强入境人员卫生检疫。从4月1日起，海关与地方政府密切配合，对通过空运、水运和陆运口岸入境的所有旅客均实施核酸采样检测，并将所有人员及其信息全部移交口岸所在地联防联控机制，分类采取医疗救治或统一集中隔离的措施。


　　《 人民日报 》（ 2020年04月07日 02 版）
(责编：栗翘楚、杨曦)
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