入境旅客全部实施核酸检测（国务院联防联控机制发布会）

本报北京4月6日电 （记者邱超奕）截至4月5日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例1299例，其中重症病例265例；累计治愈出院病例77078例，累计死亡病例3331例；累计报告确诊病例81708例，现有疑似病例88例。新增无症状感染者78例，其中境外输入40例；当日转为确诊病例5例，全部为境外输入；当日解除医学观察50例。尚在医学观察无症状感染者1047例，其中境外输入275例。4月5日，除湖北外，现有本土重症病例降至9例，湖北除武汉外降至3例。
6日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍依法防控境外疫情输入最新情况。
海关总署卫生检疫司副司长宋悦谦介绍，绝大多数进出境人员都能遵守规定，如实填报健康状况，但仍有少数人员在填报健康申明卡时隐瞒疫情、掩盖症状，企图蒙混过关。对于相关违法行为，海关将依法给予警告或最高3万元罚款的行政处罚，情节严重的将移送司法机关，追究刑事责任。与此同时，海关还会加大失信惩戒力度，比如将被处罚人员列入海关失信旅客“黑名单”等。
当前，我国境外输入病例持续增加，已超过950例。为加强边境管控，国家移民管理局边防检查管理司司长刘海涛表示，国家移民管理局构筑起三道防线，一是入境前，提前全程掌握入境人员的动态信息，开展大数据分析，已从中排查出来自重点疫情国家地区的人员，或有相关旅行史、居留史的人员20余万人次，发现确诊病例391人，占境外输入病例的四成多；二是入境时，在口岸设立重点疫情国家地区入境人员专门区域和通道，对每一名入境人员逐一询问、查验；三是入境后，将相关出入境人员信息实时通报各地联防联控机制，对违反隔离期限规定拟出境的一律阻止，并移交主管部门依法处理。
3月29日，中国民航局实施进一步调减国际客运航班量的“五个一”措施后，截至4月5日，累计入境国际客运航班112班，8天入境旅客约2.1万人。通过航空口岸入境人数从实施之前的每天约2.5万人减至不足3000人，有效防范了疫情输入性风险。中国民航局飞行标准司副司长韩光祖表示，对一些需求集中、飞行目的地有接收保障能力的城市，民航局已启动重大航空运输保障机制，安排临时航班协助海外公民回国。3月4日—4月3日，共安排11架次临时航班协助在伊朗、意大利和英国的1827名中国公民回国，接回人员以留学生为主。
陆路入境防控方面，我国有陆地边境开放口岸91个，还有众多边民通道、便道、小路，刘海涛说，国家移民管理部门从严限制不必要的出入境活动，禁止第三国人员从边境口岸出入境，暂停陆路口岸通道客运功能，境外人员包括边民出入境数量已从之前每日6万多人下降到1万余人次，降幅超过八成。
下一步，海关将全面加强入境人员卫生检疫。从4月1日起，海关与地方政府密切配合，对通过空运、水运和陆运口岸入境的所有旅客均实施核酸采样检测，并将所有人员及其信息全部移交口岸所在地联防联控机制，分类采取医疗救治或统一集中隔离的措施。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】