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天津因企施策精准解难题

企业动起来 经济转起来（积极有序推进复工复产）

本报记者  龚相娟

2020年04月07日08:19  来源：人民网－人民日报
 

　　近日，中办国办复工复产调研天津组走进企业、机关、施工现场等，深入调研复工复产情况。

　　堆场、码头，机器轰鸣忙着施工作业。调研组在天津港第二集装箱码头有限公司了解到，早在2月15日，企业就已复工。

　　疫情期间，企业如何做到尽早复工？公司负责人方胜说，部分工作人员未离开，省下了往返和隔离时间，可以迅速投入工作；此外，行业主管部门帮忙解决了开标难题，也是企业能够尽早复工的重要原因。

　　原定于2月4日和6日召开的设备采购开标会，受疫情影响没法如期举行。对该企业来说，不开标就没法预订采购设备，而有些设备制造周期很长，得等8到10个月。“如果采购标段时间不确定，后面的设备生产制造、安装调试、投产就都要停滞。”方胜解释。

　　开标，也存在困难。疫情之下，各地竞标单位如何赶到天津呢？

　　天津市港航管理局获悉后，第一时间协调各方。几家单位合议后，决定“不见面”开标，通过远程视频会议的方式完成。

　　一开始，也有投标企业不理解，“等疫情完全过去了再说呗，着啥急啊。”因为标书需要严格保密，一般都到最后截止时间，投标人才谨慎送到开标地点。现在要提前几天就做好标书，通过邮寄送达，他们有担忧。但经一一解释后，这种特殊的开标方式得到理解。

　　2月18日10时30分，天津市公共资源交易中心一楼开标室，天津港航局第一次网络开标顺利进行。

　　“如果没有主管部门和各环节的大力支持，开标不会这么早顺利完成。”方胜说，开标完成了，土建施工阶段就没有后顾之忧了。

　　企业动起来，经济转起来，需要摸清实情，精准施策，切实解决复工复产难题。

　　2月23日下午，天津再次部署安排，抽调干部成立驻企工作组，“一组三人、一组长两专员”，下沉到全市所有4630家规上工业企业，了解情况并帮扶复工复产。至3月16日，天津共有4142名干部成立1308个驻企工作组，为企业复工复产提供服务保障工作。

　　“企业产品许可证即将到期，申办新证需要政府出具复工复产证明，否则企业不能生产，还将面临巨额赔偿。”得知艾博澳碳素（天津）有限公司的困难，津南区北闸口镇企业复工第四组企业服务专员、天津市合作交流办副主任刘庆纪立刻协调镇政府有关部门即时即办，当天就帮企业拿到了复工证明。

　　东丽区组成62个工作组，针对防疫物资不足问题，研究制定了《关于协助企业复工防控物资应急保障实施方案》。按照“企业主体、政府补短、储池周转、及时灵活”的原则，建立“防疫物资储备池”，为企业筹措口罩30万个、测温设备3000个，根据企业每日复工人数提供，确保企业正常生产。

　　加快复工复产，把时间抢回来，天津正全力以赴。天津市工业和信息化局党组书记、局长尹继辉介绍，截至目前，天津市规上工业企业复工率已达99.8%，基本实现全部复工，中小企业和个体工商户的复工复产也正加快推进中。

　　


　　《 人民日报 》（ 2020年04月07日 04 版）
(责编：栗翘楚、杨曦)
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