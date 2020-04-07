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清明假期全国道路交通平稳有序

日均出动警力22万余人次

2020年04月07日08:19  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京4月6日电  （记者张璁）记者从公安部交管局获悉：今年清明假期祭扫、踏青、春游、探亲等出行活动交织叠加，复工复产、赶工赶产、返岗返程相关道路客货运输繁忙，高速公路、国省道、墓区景区交通流量明显增加。截至4月6日18时，全国道路交通安全形势平稳，接报涉及人员伤亡的道路交通事故起数、死亡人数同比分别下降21.3%、19.4%，未发生重特大道路交通事故，未发生长时间、长距离、大范围交通拥堵。

　　全国公安交管部门统筹推进服务疫情防控和假日交通安保。假期期间，日均出动警力22万余人次，警车6万辆次，启动交警执法站和服务点1.4万余个。清明假期，全国共查处酒驾醉驾3300余起、“三超一疲劳”交通违法1.9万余起。


　　《 人民日报 》（ 2020年04月07日 04 版）
(责编：栗翘楚、杨曦)
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