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“中国进口”为稳定海内外经济提供支撑（开放谈）

魏  浩

2020年04月07日08:21  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　当前，境外疫情呈扩散蔓延态势，国际经济形势正在发生新的重大变化。各国贸易活动明显减少，国际间人流、物流、资金流明显受阻，全球产业链和供应链动荡日益加剧，世界经济贸易增长受到严重冲击，中国国内经济发展也面临严峻挑战。

　　近年来，中国颁布和实施了一系列扩大进口的政策举措，中方在不同重要场合反复强调积极主动扩大进口。世界需要中国，中国也需要世界。在疫情全球蔓延时期，中国切实做好进口工作，稳住进口，扩大进口，具有特殊的战略意义。

　　疫情更加凸显“中国进口”对国内经济发展的促进和保障作用——

　　2018年中国有进口记录的企业数量为21.1万家。从生产的角度看，企业需要进口的中间品和原材料，进口是保障正常生产、复工复产的必要条件。而这些企业的正常生产，会带动产业链上下游配套企业的运转，进而影响国内就业。从国内消费的角度来看，中国近年来大量进口各类消费品，既有保障民生的生活必需品，也有满足消费升级需求的高质量产品。稳定农产品、食品、科技生活类产品、品质生活类等产品的进口，同样十分重要。此外，疫情之后，国外需求可能会出现一波反弹，需求反弹就是商机，外贸企业要想抓住机遇，就要提前做好准备，做好进口中间品和原材料的战略性储备。

　　疫情更加凸显“中国进口”对世界经济稳定发展的支撑作用——

　　不同国家受疫情影响的程度不同，一些疫情严重国家停工停产范围扩大，供应能力也大大减弱。在这样的情况下，一方面，中国企业从疫情严重国家的产品进口就会受限，可能需要到其他国家寻找新的合作伙伴；另一方面，一些国家对疫情较重国家的出口可能也会受到影响，从而需要寻求新的市场特别是开拓中国市场，这两方面相叠加，将大大提升中国进口来源地的多样化。在各国贸易活动明显下降的情况下，中国积极扩大进口有利于进口来源国的经济发展，有利于支撑世界经济的稳定发展，也是中国负责任大国担当的体现。毫无疑问，在疫情时期，中国进口将成为世界经济稳定发展的有力支撑。

　　中国致力于构建进口平台，降低进口成本，也将进一步激发进口潜力——

　　中国构建了两大进口平台：中国国际进口博览会和进口贸易促进创新示范区，二者都在积极扩大进口方面发挥着重要作用。中国还将继续办好第三届中国国际进口博览会，无疑将为外商带来更多机遇。为降低进口成本，自今年1月1日起，中国对850余项商品实施了低于最惠国税率的进口暂定税率，还有更多政策即将实施。同时，中国不断提高进口便利化水平，进一步简化进口审批流程，缩短通关时间，降低进口环节的制度性交易成本。为缓解跨境物流不畅对进口的影响，一系列支持中欧班列发展的措施出台，这将大大提升中欧班列跨境运输的便利化水平，释放中欧班列的运输能力，助力扩大从沿线国家的进口。

　　当然，眼下进口企业也遇到流动资金短缺、跨境物流受阻、运输成本攀升、进口价格波动过大等问题，需要精准施策，解决外贸企业在进口中遇到的难点、堵点和痛点。例如，为了切实缓解生产性进口企业的资金短缺问题，除已经实施的增加信贷、加快出口退税、降低税收等一系列政策之外，还可设立专项资金，为企业提供大额无息贷款或者资金支持。同时，还可由政府出面，与不可替代型进口产品的来源国进行协调和磋商，解决物流运输问题。

　　总的来看，进口是连接国内外经济、全球产业链、全球供应链的重要枢纽。进口关系到企业的原材料和中间品供应，关系到企业的复工复产和生存发展，做好进口工作也是为促进生产、就业、消费，稳定国内经济和世界经济提供支撑。中国外贸企业韧性大、创新意识强、开拓国内外市场能力强，在国家各项政策的支持下，一定可以渡过难关，为中国经济的稳定做出贡献。

　　（作者为北京师范大学经济与工商管理学院教授、国家进口研究中心主任）

(责编：栗翘楚、杨曦)
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