发放工作补助 提高防护能力

本报西宁4月6日电 （记者王梅）日前，青海印发《青海省全面落实疫情防控一线城乡社区工作者关心关爱措施的通知》，明确了适当发放工作补助、落实工伤待遇等9个方面具体措施。
措施明确，对社区（村）两委成员、社区（村）专职工作人员等一线城乡社区工作者，给予一次性工作补助。西宁市、海东市每个社区不低于2.4万元、每个村不低于1.8万元，其他地区每个社区不低于1.8万元、每个村不低于1.2万元，社区（村）根据每人承担的工作量、服务半径、辖区人口等因素合理发放工作补助。同时，落实工伤待遇，城乡社区工作者在疫情防控期间发生事故伤害或患病，符合《工伤保险条例》认定情形的，依法认定为工伤。已经参加工伤保险的，发生的相关费用按照《工伤保险条例》相关规定支付；未参加工伤保险的，由县（市、区）政府按照法定标准支付。加强对城乡社区工作者的医疗卫生、疫情防控等技能培训，提高城乡社区工作者自身防护能力。
减负减压，保障一线城乡社区工作者身心健康。统筹安排轮休、补休，保证城乡社区工作者及时休整。对长时间高负荷工作人员安排强制休息，视情及时安排健康体检。关注一线城乡社区工作者的心理健康状况，及时开展心理疏导，缓解心理压力。
此外，对在疫情防控一线冲锋在前、勇于担当的城乡社区先进集体和先进个人，广泛宣传，并按规定推选参与全国“最美城乡社区工作者”评选活动。对主动担当、表现突出的，按照规定予以表彰和褒扬，并及时纳入2021年村（社区）换届人选储备。2020年度面向村（社区）招录（聘）公务员或事业单位工作人员时，同等条件下优先考虑在疫情防控一线表现突出的村（社区）党组织书记。
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